Alunos da Vila Olímpica de Bangu conquistam 39 medalhas no Circuito Fluminense de Karatê – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os atletas da Vila Olímpica Polo Jardim Bangu conquistaram 26 ouros, 9 pratas e 4 bronzes – Divulgação

Os alunos da Vila Olímpica Polo Jardim Bangu faturaram 39 medalhas na 3ª etapa do Circuito Fluminense de Karatê, no último fim de semana. A equipe foi vice-campeã da competição. O campeonato, organizado pela Likerj (Liga Karatê do Estado do Rio de Janeiro), foi realizado em Rio Bonito.

– A equipe de karatê da Vila Olímpica vem se destacando cada vez mais nas competições e nos enchendo de orgulho. Estamos formando não só futuros atletas, como bons cidadãos – afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Das 52 inscrições dos atletas que representaram a Vila Olímpica Polo Jardim Bangu na competição, mais de trinta resultaram em medalha. Alguns competiram em mais de uma categoria, ajudando a equipe a faturar 26 ouros, 9 pratas e 4 bronzes.

Essa foi a primeira vez de alguns atletas da Vila competindo fora do estado e logo na estreia já demonstraram potencial. É o caso da pequena Helena Guterres, que conquistou dois ouros e uma prata. Ela foi campeã em Kata na categoria 6 a 7 anos faixa branca a amarela e venceu também na categoria 6 a 7 anos faixa vermelha a preta. Ela também foi vice-campeã em Kumite. Quem também brilhou na estreia foi Davi Lucas, que foi campeão em Kata na categoria 8 a 9 anos faixa branca a amarela.

O professor Carlos Eduardo Tostes, que dá aulas na Vila Olímpica desde a inauguração, em 2014, também competiu e levou um ouro no Kata e bronze no Kumite. Ele ficou muito feliz com o desempenho de seus pupilos.

– A participação da equipe foi excelente. Alguns atletas competiram pela primeira vez fora do estado e já subiram ao pódio. E fomos vice-campeões por equipe, tendo 52 inscrições, menos da metade da primeira colocada. Tenho muito orgulho de ter uma equipe tão coesa, uma família praticamente, porque aqui todo mundo se ajuda. Foi incrível. Ver a alegria das crianças quando ganham uma medalha e a alegria dos pais também, que ficam radiantes quando o filho sobe no pódio, é um prazer.