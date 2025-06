Agência Minas Gerais | Lógica, criatividade e diversão: jogos tornam o aprendizado mais leve e eficiente nas escolas estaduais de Minas

Projetos pedagógicos baseados em jogos e atividades lúdicas têm transformado a rotina de diversas escolas da rede pública estadual de ensino, vinculadas à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). A proposta é aliar diversão e aprendizagem para estimular habilidades como raciocínio lógico, criatividade, estratégia e cooperação.

Especialmente no ensino da matemática, a ludicidade tem se mostrado uma grande aliada. Ao incorporar desafios, músicas, histórias e brincadeiras, os professores conseguem tornar o conteúdo mais acessível e interessante, promovendo uma aprendizagem mais significativa para os estudantes.

“A aposta em metodologias ativas e lúdicas mostra como as escolas da rede estadual têm inovado para tornar o ensino mais atrativo. Com estratégias que valorizam o protagonismo dos estudantes e estimulam o pensamento crítico, as unidades escolares mineiras reforçam o compromisso com uma educação pública de qualidade, capaz de formar cidadãos mais preparados, criativos e autônomos”, comenta a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra.

Torneio de Ciências Exatas em Januária

Na região Norte do estado, duas escolas de Januária têm se destacado com uma iniciativa que une lógica e competição: o III Torneio Interescolar de Ciências Exatas e Tecnológicas, promovido pelas Escolas Estaduais Antônio Corrêa e Silva e Monsenhor Florisval Montalvão.

Realizado em maio, o torneio envolveu estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio em 12 desafios matemáticos, organizados conforme a etapa de ensino. Entre as provas, estavam o jogo da velha humano, atividades com balões inspiradas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), partidas de xadrez e dominó, além da solução do cubo mágico e da Torre de Hanói.

“Esse torneio foi muito importante para nós, alunos, porque desenvolveu o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe, além de ter sido muito divertido. Eu participei da disputa de xadrez, e foi um grande aprendizado. Hoje consigo pensar mais rápido e avaliar melhor as opções que tenho”, contou Julia Alves, estudante do 1º ano do ensino médio da escola campeã.

Projeto Xeque-Mate

Em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste mineiro, o xadrez também é protagonista de uma transformação pedagógica. A Escola Estadual Padre João Parreiras Vilaça desenvolve há 18 anos o Projeto Xeque-Mate, que utiliza o jogo como ferramenta para aprimorar o ensino e impulsionar o desempenho dos alunos.

Além de trabalhar competências como concentração, lógica e tomada de decisões, o projeto tem refletido em melhores resultados em avaliações como o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave) e o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb), além de conquistas em olimpíadas do conhecimento e nos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Os impactos chegam também às aprovações no Enem e em concursos públicos.

“O Projeto Xeque-Mate tem sido uma ferramenta poderosa para facilitar a aprendizagem. Por meio do xadrez, os estudantes desenvolvem raciocínio, lógica, socialização e capacidade de tomar decisões. De partida em partida, após 18 anos de trabalho, vemos nossos alunos conquistando vitórias que vão muito além do tabuleiro”, afirma o professor Carlos Jivago, idealizador da iniciativa.