Agência Minas Gerais | História de escola em Poços de Caldas é retratada em documentário e exposição fotográfica

Estudantes, professores, ex-alunos e moradores da comunidade escolar da Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, tiveram a oportunidade de reviver suas memórias na noite desta quarta-feira (18/6), por meio de um documentário e de uma exposição fotográfica realizada no âmbito do Projeto Moradores Educação, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Dona Manuela Maria da Silva, que está com 86 anos, servidora aposentada, é uma das ex-funcionárias da escola, que se emocionou com as memórias resgatadas no Projeto Moradores Educação.







“Trabalhei por 30 anos na escola, cuidava da entrada dos alunos para que todos estivessem com uniforme. Não deixava que eles ficassem fora da sala de aula. Era como uma mãe para os alunos. Foi um amor tão grande durante todo tempo que trabalhei que os estudantes criaram um fã clube para me homenagear ” , contou a servidora, que é lembrada com muito carinho pela comunidade escolar e por sua contribuição à educação.

A ação de divulgação do Projeto Moradores Educação em Poços de Caldas foi realizada no mirante do bairro Jardim Santa Rita, e contou com a presença de representantes dos parceiros envolvidos: a SEE/MG e o MPMG

“Mais do que um projeto cinematográfico, o Moradores é uma iniciativa muito importante para nossa rede, pois envolve docentes, estudantes e familiares, fazendo com que todos se sintam parte da escola”, destacou a chefe de gabinete da SEE/MG, Ana Costa Rego.

Memórias



O principal objetivo do Projeto Moradores Educação é resgatar a história das escolas estaduais de Minas Gerais, a partir de relatos dos próprios membros da comunidade escolar, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a valorização da identidade cultural local. “Quando você se sente parte, você cuida. Ao trazer essas lembranças e memórias, você se sente responsável por aquele bem tão importante para a comunidade, que é a escola”, complementou Ana.

A produção do documentário e da exposição contou com depoimentos de mais de 100 estudantes, ex-alunos, professores, funcionários e outros membros da comunidade próxima à Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida.



Programação do evento



A programação incluiu a exibição do documentário, visita guiada à exposição fotográfica instalada no Mirante Santa Rita e apresentações culturais, como a da Congada Nossa Senhora do Carmo. Ao final do evento, todos os participantes receberam uma fotografia impressa e um íma como lembrança. As imagens também compõem um “varal fotográfico”, instalado na escola, que ficará aberto à visitação pública até o dia 26 de junho.

Aprendizado



A preparação para a ação ocorreu em duas etapas. Na primeira, os estudantes participaram de uma oficina cultural promovida pelo Moradores Educação, onde aprenderam técnicas de fotografia, filmagem, registro e documentação de histórias. O resultado foi a produção de conteúdos que compõem a série de três ensaios fotográficos intitulada “Escolas, Memórias e Pertencimento”, publicada no Instagram do projeto: @projetomoradores.

Na segunda etapa, foi montada uma tenda de escuta, na qual mais de 100 moradores compartilharam relatos marcados por afeto, carinho e memória, revelando a importância da escola em suas vidas.



Memória preservada



O Moradores Educação é uma criação da NITRO Histórias Visuais e integra o projeto “Moradores – A Humanidade do Patrimônio”. A segunda etapa, que culminou na exibição em Poços de Caldas, foi realizada pelo Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC), em parceria com a SEE/MG, com apoio do MPMG e recursos de medidas compensatórias, por meio da Plataforma Semente.



Após passar por Belo Horizonte, Juiz de Fora e Poços de Caldas, a iniciativa seguirá dando voz às histórias das comunidades escolares nos municípios de Uberaba, Governador Valadares, Januária, São João das Missões e Teófilo Otoni.