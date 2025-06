XXI Encontro de Veteranos da Escola de Especialistas de Aeronáutica acontece nos dias 27 e 28 de junho

Posted on

A pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário de Saúde Deiver Teixeira determinou a retomada das obras do Posto de Saúde da Família do Pedra 90 III e IV. O trabalho na unidade de saúde foi paralisado pelo gabinete de intervenção do Estado durante o período em que esteve à frente da administração da saúde […]