Unidades de saúde de Nova Iguaçu reforçam a importância do Teste do Pezinho

As Policlínicas, Clínicas da Família e Unidades Básicas de Saúde de Nova Iguaçu estão intensificando as ações de conscientização sobre a importância do Teste do Pezinho. O exame é um dos primeiros feitos em vida e ajuda no diagnóstico precoce de doenças que possam comprometer o desenvolvimento dos recém-nascidos. As atividades de sensibilização seguem ao longo do mês, com foco na orientação às gestantes em acompanhamento pré-natal.

Realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, o Teste do Pezinho consiste na coleta de algumas gotas de sangue do calcanhar. O exame é fundamental para identificar, de forma precoce, doenças genéticas, metabólicas e infecciosas que, se não diagnosticadas a tempo, podem causar danos irreversíveis à saúde da criança. No estado do Rio de Janeiro, a triagem foi recentemente ampliada, passando de sete para 54 doenças detectáveis, um avanço que amplia as chances de tratamento eficaz desde os primeiros dias de vida.

“O Teste do Pezinho é um gesto de cuidado com o futuro das nossas crianças. Estamos reforçando essa conscientização nas nossas unidades de saúde porque a informação salva vidas. Quando as famílias entendem a importância do exame e realizam dentro do prazo, damos um passo na prevenção de doenças que podem comprometer o desenvolvimento da criança. Nosso compromisso é garantir que esse direito chegue às mães, pais e familiares, com acolhimento e orientação desde o pré-natal”, destaca o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

As gestantes em acompanhamento pré-natal recebem orientações sobre a importância do Teste do Pezinho em rodas de conversa e salas de espera para consultas médicas para que, após o nascimento, tragam os bebês para fazer o procedimento dentro do período recomendado. Atualmente, 56 unidades de saúde realizam o exame, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. A exceção são as Clínicas da Família Cobrex, Vila Jurema e Manoel Rezende.

Confira a lista de unidades que fazem o teste do pezinho no site ao lado: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/unidades/