Ubatuba participa da 3ª Oficina Regional de Vigilância Sanitária – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe técnica da Secretaria de Saúde de Ubatuba participou, na terça-feira, 17, da 3ª Oficina Regional de Vigilância Sanitária, realizada em Caraguatatuba. O encontro, promovido pelo governo municipal local, teve como objetivo refletir com os setores da saúde dos quatro municípios do Litoral Norte sobre a inserção da Vigilância Sanitária nos Planos Municipais de Saúde (PMS), nos Planos Anuais de Saúde e o fortalecimento da intersetorialidade nas ações de proteção e promoção à saúde.

O evento reuniu profissionais de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela e contou com palestras dos especialistas Bruno Drago (CERES), que abordou a nova Norma Regulamentadora NR 01, e o psiquiatra Dr. Carlos, que destacou os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho e sua relação direta com a saúde mental dos trabalhadores da saúde.

As discussões foram centradas nas ações de prevenção em três níveis — primário, secundário e terciário — e destacaram a importância da organização do trabalho como ferramenta de promoção da saúde e prevenção de adoecimentos.

Durante a oficina, os municípios também trabalharam em grupos para construção de propostas práticas, que serão encaminhadas para a Comissão Intergestores Regional (CIR), com a intenção de fortalecer as políticas públicas locais. Uma nova oficina regional já está prevista para o final do ano.

“Participar desse encontro foi extremamente enriquecedor. Além da troca de experiências com outras cidades do litoral norte, conseguimos discutir de forma concreta a presença da Vigilância Sanitária nos instrumentos de planejamento e como isso pode influenciar positivamente nas condições de trabalho e saúde dos servidores,” destacou o diretor de Vigilância em Saúde, Neilton Lima.