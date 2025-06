Ubatuba apresenta projeto inclusivo no maior congresso de Saúde do mundo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Saúde de Ubatuba está ampliando suas conquistas e visibilidade. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba marcou presença no XXXVIII Congresso Conasems, realizado em Belo Horizonte (MG), entre os dias 15 e 18 de junho.

Considerado o maior congresso de saúde pública do mundo, o evento reuniu milhares de profissionais, gestores e especialistas de todo o país para discutir avanços, desafios e soluções no Sistema Único de Saúde (SUS).

Ubatuba teve destaque nacional ao ser convidada a apresentar o trabalho exitoso “Nosso escritório é na praia: autonomia e independência”, desenvolvido pelos fisioterapeutas Gabriel Brito e Leovigilda César, com participação das enfermeiras Olívia Samersla e Amália Rocha. A iniciativa promove ações de reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida diretamente em ambientes naturais, como as praias do município, proporcionando um cuidado humanizado, acessível e integrado com o território.

A apresentação no Congresso foi fruto de uma menção honrosa recebida por Ubatuba durante o Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-SP), realizado em abril deste ano, na cidade de Santos. O reconhecimento estadual alavancou a visibilidade do projeto que, agora, ganha repercussão nacional.

“Esse convite é muito mais do que uma oportunidade de apresentar nosso trabalho, é o reconhecimento de que é possível fazer saúde pública com sensibilidade, criatividade e comprometimento com o bem-estar da população”, destacou o fisioterapeuta e um dos autores, Gabriel Brito.

A secretária da pasta, Simone Brito, também presente no evento, comemorou o reconhecimento dos trabalhos municipais. “Ver um projeto nascido no SUS de Ubatuba sendo debatido no maior congresso de Saúde do mundo é emocionante e nos enche de orgulho”, celebrou.

Além da apresentação, a delegação de Ubatuba participou ativamente de palestras, cursos e capacitações promovidos durante os dias de evento, mantendo a equipe atualizada com as principais inovações, tendências e boas práticas da saúde pública no Brasil.