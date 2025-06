Ubatuba anuncia que não participará dos Jogos Regionais 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Esportes e Lazer anunciou oficialmente que não participará da edição 2025 dos Jogos Regionais. A decisão foi tomada em conjunto com outras cidades do Litoral Norte, como Ilhabela e Caraguatatuba, que também optaram por não enviar delegações completas ao tradicional evento esportivo estadual.

A decisão da organização dos Jogos em não ceder dormitório para as delegações foi um fator determinante para a negativa dos municípios diante da projeção do aumento de gastos, que culminou na desistência da competição.

A exceção em Ubatuba pode ser a equipe de Ginástica Rítmica, que conta com duas atletas contempladas pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado de São Paulo. A participação das ginastas ainda está sendo avaliada de forma pontual.

“Temos que priorizar políticas públicas que estejam de fato alinhadas com o desenvolvimento do esporte na base e com o contexto das cidades. O atual formato dos Jogos Regionais não representa isso. Nossa decisão é um posicionamento claro em defesa de um modelo mais inclusivo e eficiente”, afirmou a prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Saulo Souza, explicou que a decisão foi tomada após diálogo com atletas, técnicos e uma análise crítica do cenário atual da competição. Ele destacou que outras cidades tradicionais, como Lorena e Guaratinguetá, também manifestaram dificuldades ou desistência de participação.

“Não faz sentido mobilizar recursos e logística sem uma contrapartida concreta em formação esportiva e apoio real às cidades. Seguimos comprometidos com nossos atletas e vamos investir em projetos locais que fortalecem o esporte de verdade”, declarou Souza.

Ainda segundo ele, a prioridade de investimentos da pasta é a estrutura do próprio município, que já tem um planejamento e um orçamento destinado. Entretanto, o secretário lamenta a desistência pois sabe que a participação nos jogos é importante para os atletas da cidade, que treinam anualmente com foco na competição.

“Estamos reformando os banheiros da piscina municipal, iniciando obras no Centro de Convenções e melhorando a estrutura da sede da secretaria. Vamos renovar o sistema de aquecimento da piscina, instalar novos motores e temos projeto para cobrir a piscina, além de construir vestiários adequados”, ressaltou Saulo sobre investimentos na infraestrutura.

As cidades envolvidas na decisão articulam uma carta conjunta que será encaminhada à Secretaria Estadual de Esportes, sugerindo uma reformulação do modelo atual dos Jogos Regionais.