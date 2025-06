Transporte público em Sorocaba tem passagem gratuita aos domingos e feriados a partir de 22 de junho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transportes, informa que, a partir do próximo domingo, dia 22 de junho, todos os usuários do transporte público da cidade, desde que tenham o Cartão Social, poderão utilizar gratuitamente os ônibus aos domingos e feriados.

A iniciativa parte do programa “Vou de Busão” e tem seu caráter social ampliado com essa nova medida. Ou seja, nessas datas não será mais necessário pagar a tarifa de R$ 1, vigente desde janeiro de 2023. Da mesma forma, o usuário poderá passar mais de uma vez na catraca, pois não há limite de utilização.

“Nessas datas, o usuário passa o cartão no leitor e a catraca será liberada automaticamente, cem cobrança. O objetivo é estimular a utilização do transporte público nesses dias, sobretudo para os compromissos religiosos aos domingos, ao lazer e convívio em família, para que o usuário economize na passagem de ônibus”, explica o diretor-presidente da Urbes, Adriano Brasil.

Os usuários que ainda não têm o Cartão Social podem adquiri-lo nos terminais de ônibus ou nas Casas do Cidadão Zeladoria. Basta apresentar um documento pessoal com foto e comprar, pelo menos, dois créditos de tarifa convencional, para validação do cartão. Nos demais dias da semana, o valor da passagem continua sendo R$ 4,40.

Em caso de perda do Cartão Social, é possível tirar a segunda via, diretamente no Terminal São Paulo ou nas Casas do Cidadão Zeladoria, de segunda a sexta-feira, mediante o pagamento da tarifa de emissão (R$ 4). Em contrapartida, quem tem o Cartão Estudante e que beneficiar-se do “Vou de Busão”, não precisa pedir o Cartão Social, pois basta adquirir o crédito social, utilizando o cartão que já possui.

“Com a ampliação do benefício desse programa, a Administração Municipal pretende aumentar o poder de compra do usuário, que pode utilizar essa economia em outras áreas de consumo, aquecendo setores da nossa cidade, como os de comércio e serviços em geral. Vale ressaltar ainda que a tarifa do transporte público em Sorocaba está com valor congelado desde 2019”, finaliza o diretor-presidente da Urbes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3519-3100, pelo WhatsApp: (15) 99760-9621 ou diretamente na sua sede, que fica na Rua Chile, 401, Jardim Barcelona. Outro canal de comunicação é com a Ouvidoria, pelo site: www.urbes.com.br. Basta clicar no botão “Ouvidoria”, que está localizado na barra do menu principal, no topo do site. Lá, os munícipes têm informações intuitivas e de fácil manuseio, sobre como enviar suas demandas à Urbes.