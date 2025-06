Tarde de Pintura “O Pequeno Príncipe” é atração gratuita na Biblioteca Infantil de Sorocaba na próxima quarta-feira (25)

Posted on

Inscrições abertas até o dia 8 de novembro, quarta-feira, para o V1 SP, campeonato de canoa havaiana. Evento irá ocorrer no sábado, 11, no Pier Comodoro Magalhães, Itaguá, com largada às 7h, categoria Pro e Amador, e 11h30, Petit. Interessados devem preencher o formulário presente no Link e realizar o pagamento da taxa de adesão. […]