Semob-JP define trânsito para procissões de Corpus Christi e eventos juninos nos bairros

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai realizar, entre os dias 21 e 24 de junho, o apoio operacional aos eventos juninos e às procissões de Corpus Christi, que acontecerão nesta quinta-feira (19), em diversos bairros da Capital.

No Dia de Corpus Christi, a Semob-JP contará com 40 agentes de mobilidade atuando em 15 procissões nos bairros do Centro, Cristo, Castelo Branco, Mangabeira, Cruz das Armas, Valentina de Figueiredo, Jardim Oceania, Manaíra, Cabo Branco e Mandacaru.

De 21 a 24 de junho, a equipe monitorará os eventos juninos nos bairros do Costa e Silva, Muçumagro, Bairro dos Novais, Oitizeiro, Padre Zé, Cristo, Expedicionário, Cruz das Armas, Geisel, Valentina Figueiredo, Comunidade Gauchinha, João Paulo II, Aeroclube e Cidade Verde II (Bairro das Indústrias). O objetivo é garantir a segurança, a ordem e o bom funcionamento durante as celebrações.

Evento esportivo – Uma equipe de trânsito será disponibilizada para apoiar a 16ª edição do Skateada do GO Skate Day, que celebra o Dia Mundial do Skate. O evento acontecerá neste sábado (21), das 15h às 20h, nas Três Ruas, bairro dos Bancários.

O superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, afirmou que o apoio às festas juninas e às procissões de Corpus Christi é fundamental para a segurança dos participantes e para que os eventos ocorram de forma tranquila. “A Semob estará presente diariamente no nosso São João no Parque Solon de Lucena e nos eventos dos bairros, orientando e garantindo a segurança viária. Assim, todos podem aproveitar o feriado com mais tranquilidade e responsabilidade. Nosso objetivo é terminar o São João de 2025 sem sinistros e vítimas no trânsito da Capital”, ressaltou.

O diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, fez recomendações aos participantes dos festejos juninos. “Para quem vai curtir as festas, é importante planejar com antecedência as rotas de deslocamento, verificar se há estacionamento na área para evitar infrações e irregularidades. Além disso, teremos blitzes de fiscalização na Operação Lei Seca, em parceria com o Detran-PB e o BPTran, para coibir quem insiste em beber e dirigir. Uma dica importante é que, quem for consumir bebida alcoólica, escolha o motorista da rodada, utilize táxi, transporte por aplicativo ou transporte coletivo, e retorne para casa em segurança”, orientou.

Canais de comunicação – Para solicitar apoio operacional da Semob-JP, a população pode usar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou acessar o site oficial da superintendência: portal.semobjp.pb.gov.br, onde é possível abrir uma solicitação e anexar os documentos necessários. Para urgências de trânsito, o contato é pelo WhatsApp: (83) 9 8760-2134, para mensagens, áudios e vídeos. Para informações adicionais, ligue para (83) 3213-7188.