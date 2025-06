seleção feminina bate Bélgica na 2ª semana da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei abriu com vitória a segunda semana da Liga das Nações em Istambul (Turquia). Nesta quarta-feira (18), a amarelinha derrotou a Bélgica por 3 a 1 (25/22, 24/26, 25/16 e 25/15) e segue na quinta posição na classificação geral, após quatro vitórias (República Tcheca, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica) e uma derrota (Itália). Atual vice-líder no ranking mundial, o Brasil encara o Canadá (9º) na próxima sexta (20), a partir das 13h30 (horário de Brasília). A seleção busca um título inédito no torneio.

#VNL2025 🇧🇷✨ Brazil starts Week 2 with a BANG!

In their Istanbul debut, the Seleção overpowered Belgium 3-1 — and leading the charge was none other than Ana Cristina! 🔥

Riscos para os consumidores que utilizam dispositivos de streaming ilegais

ASSISTIR AO VIVO Botafogo x PSG, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

Just 21 years old and already putting on a show, delivering 22 points.#Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/N75QyRZJwm

— Volleyball World (@volleyballworld) June 18, 2025