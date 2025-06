Secretaria de Saúde de João Pessoa reforça a importância da doação de sangue para salvar vidas

Posted on

Interessados devem realizar inscrição até 18/12; publicação será uma parceria do IFSP com IF Goiano e IFRN Estão abertas as inscrições do Edital nº 29/2024, para seleção de texto que estarão em livro digital (e-book) sobre experiências dos Programas Institucionais de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e de Residência Pedagógica (PRP) nas instituições da […]