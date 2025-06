Prefeitura de Sorocaba leva temática da prevenção ao uso de drogas aos alunos da E.M. “Getúlio Vargas” – Agência de Notícias

Fotos: Renata Giron/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), deu início, neste ano, ao projeto “Tô de boa… Drogas nem pensar!”, em escolas da rede municipal de ensino. Nesta terça-feira (17), no auditório Pedro Salomão José, a temática da prevenção ao uso de drogas foi levada a cerca de 120 alunos do 9º ano da Escola Municipal “Getúlio Vargas”, em palestra ministrada pelo assessor de gabinete da Sesu, André Moron, que é ex-delegado da Polícia Civil.

O projeto, com apoio da Secretaria de Comunicação (Secom), tem o objetivo de proporcionar ações dirigidas aos alunos do Ensino Fundamental nos anos finais, da rede municipal de ensino, levando orientação e conscientização sobre o uso e abuso de drogas, em um trabalho preventivo.

O secretário de Segurança Urbana, João Alberto Corrêa Maia, idealizador do projeto “Tô de boa… Drogas nem pensar!”, esteve no início da ação e conversou com os adolescentes antes da palestra, reafirmando a importância de tratar o assunto como trabalho preventivo, propiciando conhecimento que beneficia o jovem a tomar decisões mais conscientes.

“Aproveitem bem essa palestra e que vocês possam ser agentes multiplicadores, levando informação sobre prevenção ao uso de drogas a outros jovens. Essa palestra é de extrema importância e vital para esse momento da vida de vocês. Um ótimo dia a todos”, disse após exemplificar os cuidados que, principalmente, as mulheres devem ter ao aceitar um copo de bebida, referindo-se ao golpe “Boa Noite Cinderela”.

Na palestra, André Moron falou sobre os tipos de drogas psicotrópicas, os motivos que levam a pessoa ao uso de entorpecentes, sintomas físicos, mudanças súbitas de comportamento e personalidade, tratamento para dependentes, drogas lícitas e ilícitas, e alertou para o uso dos cigarros eletrônicos e o narguille.

“Como ex-delegado da Polícia Civil, trabalhei na repressão ao tráfico de substâncias entorpecentes e sei da dificuldade e dos problemas dessa realidade na vida dos jovens. Segundo pesquisas, 83% dos jovens, de 13 a 25 anos, fazem o uso de drogas por curiosidade, o que está intimamente ligado à falta de informação e orientação a respeito dos males que as drogas trazem. Por isso, queremos abordar esse tema para que eles possam decidir, na hora mais difícil da vida, e optar pelo não uso de substâncias entorpecentes”, explica André Moron.

A adolescente Giovana Silva Freires, de 14 anos, foi uma das alunas a conferir a palestra da Sesu. “Acho essa palestra muito importante, principalmente na sociedade que vivemos hoje, em que o acesso às drogas é muito comum e sem muito esforço a gente consegue ter contato com essas substâncias. Acho importante ter uma fala de alguém que tem contato com isso e que vivencia as consequências que esse tipo de substâncias trazem. Conheço muitas pessoas que tiveram suas vidas destruídas por drogas e essa conscientização desde pequeno é fundamental”, enfatizou.

As palestras do projeto “Tô de boa… Drogas nem pensar!” terão continuidade a partir do mês de agosto. Mais informações sobre essa iniciativa podem ser obtidas diretamente via Secretaria de Segurança Urbana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (15) 3212-9400 ou pelo e-mail: [email protected].