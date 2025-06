Prefeitura de Sorocaba lança projeto “Desenvolve Sorocaba – Beleza e Estética” durante o evento Empreenda Brasil – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), lançará, na segunda-feira (23), às 8h30, o projeto “Desenvolve Sorocaba – Beleza e Estética”, durante o circuito Empreenda Brasil. O evento acontece no Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, localizado no Paço Municipal, no Alto da Boa Vista e os interessados em participar deverão comparecer no local da ação.

A iniciativa, realizada em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Sorocaba, tem como objetivo fomentar o crescimento dos pequenos negócios da cidade, gerar emprego e renda e fortalecer a economia local. Totalmente gratuito, o projeto é voltado a empresas com sede em Sorocaba e que possuam CNPJ ativo no setor de estética e beleza.

Com vagas limitadas a 25 participantes, a capacitação será composta por aulas e mentorias ministradas pelo Sebrae, com foco no desenvolvimento e na qualificação dos empreendedores do segmento. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. A aula inaugural acontece no dia 7 de julho, às 18h, na Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten).

“Lançar o ‘Desenvolve Sorocaba – Beleza e Estética’, no Empreenda Brasil, é mais do que apresentar um novo projeto, é reafirmar o nosso compromisso com quem movimenta a economia todos os dias, especialmente as mulheres que empreendem, muitas vezes, conciliando múltiplas jornadas. Criar políticas públicas que olhem para esse universo é reconhecer o poder transformador do trabalho feminino na construção de uma Sorocaba mais justa, forte e empreendedora”, disse o secretário de Relações de Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis.

O Teatro Municipal “Teotônio Vilela” está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista, ao lado do Paço Municipal.

Sobre o Empreenda Brasil – edição Sorocaba

O Empreenda Brasil é um circuito de eventos que reconhece e valoriza empreendedores e empresários que se destacam, nos municípios de Itapevi, Sorocaba, Osasco, Campinas, Pedreira e Ibiúna. Com edições distribuídas ao longo do primeiro semestre de 2025, o evento visa fortalecer o ecossistema empreendedor local, estimular a inovação nos negócios e promover o desenvolvimento regional.

O evento será direcionado, principalmente, às mulheres, com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino e impulsionar a economia em nossa região. Terá como destaque as participações da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato; da secretária da Mulher (Semul), Rosângela Perecini; e da cofundadora do Empreenda Brasil, Fernanda Torres. Também será uma oportunidade única para networking e aprendizado.

Além das palestras, haverá exposição de empresas parceiras, selecionadas pelo edital. A participação é totalmente gratuita e a programação acontece no período das 9h às 13h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: tinyurl.com/primeiro-lote-empreenda-brasil.