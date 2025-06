Prefeitura de Sorocaba entrega obra de revitalização da Praça “José Vicente Vannuchi” – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou, na tarde desta terça-feira (16), a revitalização da Praça “José Vicente Vannuchi”, localizada na Vila Progresso.

A obra foi executada pela empresa Viva Construções e Serviços, com emenda impositiva do vereador Silvano Júnior, no valor de R$ 71.084,26. “É uma alegria muito grande estar novamente aqui na Vila Progresso para a entrega desta obra tão importante, que tornou esse espaço mais bonito e harmonioso”, destacou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa.

A revitalização contou com a troca de grama dos canteiros e a instalação de guias; substituição de pisos e bancos danificados; revitalização do quiosque com nova pintura do piso, colunas, vigas e telhas, e a instalação de lixeiras metálicas.

A diretora do CEI-08 “Professor Messias Ribeiro de Noronha Cunha”, Sandra Martelli, comemorou a entrega da obra de revitalização. “Essa praça é a porta de entrada do nosso CEI-08. São 240 crianças que estudam aqui e as famílias desses alunos frequentam esse local todos os dias. Essa obra foi um grande ganho para a escola e toda a comunidade, já que aqui também é local de votação nas eleições”, afirmou.

Durante a solenidade, além da aferição de pressão e teste de glicemia, promovida pela Secretaria da Saúde (SES), foi realizada campanha educativa ambiental com entrega de mudas de árvores e uma exposição de réplicas de animais, ambas oferecidas pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema).

Além do secretário Darwin de Almeida Rosa, participaram do evento os secretários Lucas Pedrozo (Comunicação), Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), mais o ouvidor-geral do município, Evandro Bueno, também secretário interino de Gabinete Central, e o vereador Nenê Silvano.