Movimentação turística nacional cresce 16,3% no Rio de Janeiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Entre janeiro e maio deste ano o Rio recebeu 4.903.910 turistas. Foto: MARCOS DE PAULA/PREFEITURA DO RIO

A movimentação turística nacional cresceu 16,3% na cidade do Rio de Janeiro nos cinco primeiros meses de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. Entre janeiro e maio deste ano o Rio recebeu 4.903.910 turistas vindos dos demais estados brasileiros, contra 4.215.995 em 2024.

Todas as regiões do país apresentaram crescimento na emissão de turistas para o Rio, com destaque para Sudeste (21,3%), Norte (16,7%) e Centro-Oeste (16,1%). Entre os estados, o Espírito Santo foi o que mais registrou aumento no fluxo (71,4%).

O crescimento significativo apresentado pelas regiões Norte e Centro-Oeste pode ser explicado pelo aumento registrado em estados como Acre (39,2%), Rondônia (28,9%), Roraima (24,2%), Goiás (20,9%) e Distrito Federal (20,8%).

Os dados constam do Observatório do Turismo, instrumento de análise da movimentação turística lançado em 2024 pela Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), a partir de dados coletados de forma inédita pela ferramenta GeoData, com base no sinal de celular apurado durante o trânsito dos visitantes pela cidade. Não foram considerados os dados do fluxo proveniente do Estado do Rio de Janeiro.

Sudeste na liderança

A maior parte dos turistas vem da Região Sudeste: 3.086.521 de visitantes, que respondem por 62,9% da movimentação turística total. Em seguida vêm as regiões Nordeste (13,7%); Sul (13,3%); Centro-Oeste (7,1%) e Norte (3%).

Líder na emissão de turistas entre as 27 unidades da federação, São Paulo é o único estado que supera a marca de 1 milhão de visitantes: 1.743.745, número 16,1% superior ao registrado no mesmo período em 2024. Minas Gerais vem em segundo, com 951.217 turistas e 16,9% de aumento, e o Espírito Santo em terceiro, com 391.559 visitantes e o aumento já mencionado de 71,4%. Em quarto e quinto lugares vêm Paraná (252.273 e 10,2%) e Rio Grande do Sul (210.499 e 11,1%).

Completam o ranking dos 10 estados que mais enviaram turistas para a cidade no período Bahia, em sexto lugar, com 208.214 visitantes e aumento de 10,3%; Santa Catarina (7º, 190.785, 12,2%); Distrito Federal (8º, 173.998, 20,8%); Ceará (9º, 115.965, 7%) e Pernambuco (98.727). Outros destaques entre os estados que tiveram aumento na emissão de visitantes são: Pará (27,8%), Maranhão (18,7%) e Piauí (17,3%).

Apesar de aparecer em segundo lugar na emissão de turistas, a Região Nordeste é a que apresentou menor crescimento – apenas 1,6%. Uma possível explicação pode estar na redução do número de turistas provenientes de estados como Alagoas (- 14,6%), Paraíba (- 8,3%), Rio Grande do Norte (- 8,2%) e Sergipe (- 8%).