Jovem cientista: inscreva seu projeto na 15ª Bragantec – Feira de Ciência e Tecnologia – IFSP

A 15ª Feira de Ciência e Tecnologia — Bragantec está com inscrições abertas para estudantes do ensino fundamental (8º ou 9º ano), médio e técnico que desenvolvem projetos nas seguintes áreas de conhecimento: Engenharias, Ciências da Natureza e Exatas, Informática, Ciências Humanas e Linguagens.

Podem participar grupos de até 3 estudantes mais um orientador, e as inscrições vão até 29 de junho de 2025. Não há taxas para participação ou emissão de certificado. Na página do evento, o estudante encontrará as datas importantes, orientações de como inscrever o seu projeto, regulamento, modelo de documentos e contatos dos organizadores.

Em 2025, a feira ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Durante esse período, os trabalhos serão avaliados por especialistas das áreas, com premiação por área de conhecimento. Além do prêmio para os melhores projetos de cada área, também há premiações especiais.

A Bragantec

A Bragantec é organizada anualmente pelo Campus Bragança Paulista com o intuito de incentivar jovens estudantes do ensino médio e técnico a iniciar pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento, tendo como principal meta incentivar a criatividade e a inovação dos estudantes, bem como buscar despertar vocações científicas e/ou tecnológicas, além de identificar jovens talentosos que possam ser estimulados a seguirem carreiras científico-tecnológicas.

A comissão organizadora do evento mantém perfis no Instagram, no Facebook e também pode ser contactada por e-mail, nos endereços abaixo:

E-mail:

Instagram: https://instagram.com/ bragantec

Facebook: https://www.facebook.com/ bragantec