“Inclusão em Movimento” promove vivências esportivas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

As Secretarias de Educação, Saúde e Esporte e Lazer promovem o Festival Inclusão e Movimento, que será realizado no mês de setembro. Para isso os membros da comissão responsável pelo evento realizaram um encontro de planejamento para acertar os detalhes nesta quarta-feira, 18.

A iniciativa é voltada à valorização do esporte adaptado e à promoção da inclusão por meio da atividade física, e está marcada para o dia 20 de setembro, data que marca a celebração do Dia da Conscientização e Luta pela Inclusão da Pessoa com Deficiência na sociedade. O evento acontece das 8h às 13h, no canto direito da Praia do Perequê-Açu, e marca a abertura oficial da 9ª Semana do Direito à Educação Inclusiva no município.

A programação do festival inclui modalidades esportivas adaptadas como canoa caiçara, canoa havaiana, surfe, jiu-jitsu, atletismo e até passeios de banana boat. A meta é reunir cerca de 220 participantes, sendo 80% pessoas com deficiência e 20% sem deficiência, promovendo a integração, o respeito às diferenças e o protagonismo de todos os envolvidos.

O acontecimento contará com a presença e apoio de estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino, além de instituições convidadas como a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), Mãos de Francisca, Unidade Integrada de Reabilitação (UNIR) e Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba (APEAU).

“O festival é mais do que um evento esportivo. É um ato concreto de inclusão, onde todos têm a chance de experimentar, aprender e se superar juntos”, destacou o coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação, Fábio Campana.

“Através das atividades físicas e da convivência, conseguimos romper barreiras e criar oportunidades reais para todos. Ubatuba está comprometida com esse propósito”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

As informações sobre inscrições e logística de participação serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Ubatuba. O festival é gratuito e aberto à comunidade.