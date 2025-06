IFSP abre inscrições para seleção de profissionais para o curso “Ciência é 10!” – IFSP

Serão selecionados professores formadores, orientadores de TCC e tutores a distância

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou dois editais para a seleção de bolsistas que atuarão no curso de especialização em Ensino de Ciências – Ciência é 10!, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal de Concursos do IFSP em https://concursopublico.ifsp.edu.br. Ambos os processos oferecem vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

O Edital n.º 139/2025 é destinado à seleção de professores formadores e orientadores de TCC. Para concorrer às vagas deste edital é exigido que o candidato tenha formação em licenciatura nas áreas de Ciências da Natureza, Biologia, Física, Química ou Matemática; possua experiência mínima de um ano no magistério superior. As vagas serão prioritariamente preenchidas por docentes do quadro efetivo do IFSP. A bolsa oferecida é de R$ 1.850,00 mensais.

Já o Edital n.º 140/2025 é voltado à seleção de tutores a distância. Os candidatos interessados devem possuir vínculo com o magistério da rede pública ou com programas de formação de professores, conforme previsto no artigo 1º da Lei n.º 11.273/2006; é exigida a formação em licenciatura nas áreas de Ciências da Natureza, Biologia, Física, Química ou Matemática; o candidato deve ter disponibilidade para atuar 20 horas semanais, inclusive aos sábados. A bolsa oferecida é de R$ 1.100,00 mensais.

Cronograma unificado

Os cronogramas dos dois editais são idênticos, e os interessados devem ficar atentos às datas:

Início das inscrições: 18/06/2025

Encerramento das inscrições: Edital n.º 139/2025 – até 03/07/2025 às 18h e Edital n.º 140/2025 – até 03/07/2025 às 18h ou até atingir 250 inscrições, o que ocorrer primeiro.

Divulgação da lista de inscritos: 04/07/2025

Resultado preliminar: 16/07/2025

Período para interposição de recursos: 17 a 21/07/2025

Resultado dos recursos e homologação do resultado final: 25/07/2025

Em caso de dúvidas, envie e-mail para .