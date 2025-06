Exposição “Meu Mundo Marinho” é atração gratuita na Biblioteca Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), promove, até o dia 30 de junho, a mostra gratuita “Meu Mundo Marinho”, do pequeno artista Luís Miguel Vasconcelos, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista.

A exposição exibe animais marinhos confeccionados em biscuit, produzidos com o intuito de representar as espécies aquáticas a partir do olhar do pequeno artista.

O sorocabano Luís Miguel Vasconcelos tem 10 anos e já decidiu que será biólogo. Foi lobinho do Grupo de Escoteiros Tropeiros por dois anos e meio e, atualmente, é lobinho do Grupo Escoteiro do Mar Agnes Baden-Powell e membro do Coaves Kids (Clube Infantojuvenil de Observadores de Aves) de Sorocaba. Na sua passagem pelos grupos, conquistou medalha de ouro na Olimpíada do Oceano 2024 e se considera um apaixonado pela natureza e pelos animais, sendo, ainda, um leitor voraz de histórias sobre o tema.

Com a exposição, Luís pretende conquistar o certificado “Campeões da Natureza”, um reconhecimento de seu compromisso com a biodiversidade marinha, primordial para preservação do planeta e bem-estar humano.

“Meu Mundo Marinho” poderá ser conferida de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.