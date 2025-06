Educação capacita mais de 140 docentes com Laboratório Didático Móvel – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última semana, a Secretaria de Educação de Ubatuba deu início à capacitação semestral do Laboratório Didático Móvel, voltada a professores do Ensino Fundamental I. Mais de 140 educadores da Rede Municipal de Ensino participam da formação, coordenada pela professora Izabela de Souza, com apoio da bióloga Márcia Lavor e supervisão de Mayrielle Germano.

A iniciativa é uma das estratégias para incentivar e fortalecer as práticas pedagógicas inovadoras em sala de aula. O trabalho é desenvolvido com a realização de quatro encontros interativos, que abordam o uso de jogos matemáticos, experimentos científicos, microscópio, ferramentas interdisciplinares e projetos integrados com diferentes componentes curriculares.

“É inspirador ver como cada professor tem abraçado as propostas do Laboratório Didático Móvel. Juntos, nós transformamos teoria em experiências vivas que renovam o entusiasmo da rede e elevam a aprendizagem dos nossos estudantes”, enfatizou Izabela.

O ciclo de encontros acontece na EM Padre José de Anchieta e totaliza 20 horas de formação, incluindo atividades práticas com os estudantes em sala de aula. No encerramento, os professores apresentarão os projetos desenvolvidos, promovendo troca de experiências e inspiração entre colegas.

O próximo encontro dos professores já matriculados ocorrerá na primeira semana de julho. Novas matriculas poderão ser realizadas em setembro.