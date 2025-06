Com recursos estaduais, Paranhos vai pavimentar vias públicas e qualificar infraestrutura urbana

Com uma gestão municipalista, que pensa nas pessoas, o Governo do Estado vai promover a pavimentação de vias públicas importantes de Paranhos, cidade que fica na região de fronteira com o Paraguai. O objetivo é qualificar a infraestrutura urbana e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

O governador Eduardo Riedel recebeu a comitiva de Paranhos nesta terça-feira (17), na reunião do programa MS Ativo. “Uma reunião de trabalho para ouvir as prioridades e demandas de cidade. Avaliando o que está acontecendo e já pensando no que vamos fazer daqui para frente. Estamos em uma era de investimentos em Paranhos e agora recebemos propostas bem estruturadas e objetivas”.

O prefeito de Paranhos, Hélio Romão Acosta, apresentou a proposta de pavimentação da Rua Furtuoso Silveira da Cunha, com suas respectivas travessas. Assim como o asfalto da Rua Industrial, que fica no bairro Novo Horizonte. Com estas obras a cidade vai ficar com 100% de pavimentação.

“São obras do Estado por toda na cidade, inclusive nas comunidades indígenas, por isso temos que agradecer o apoio e a parceria com o Governo. Com estas novas obras de infraestrutura vamos conseguir chegar a 100% de pavimentação. Quem ganha é a população”.

Também participaram da reunião os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, os (deputados) estaduais Mara Caseiro, Roberto Hashioka, Paulo Corrêa, Rinaldo Modesto, Renato Câmara e Márcio Fernandes, além dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende