CET-Rio monta esquema especial de trânsito para corridas de quinta a domingo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Meia Maratona é um dos eventos que faz parte do calendário – Divulgação

A CET-Rio informa que, para as realizações das corridas de 5k, 10k, 21k (Meia Maratona) e 42k (Maratona do Rio), na quinta-feira (19/6), sexta-feira (20/6), sábado (21/6) e domingo (21/6), vai implantar esquema especial de trânsito no Centro e na Zona Sul. As intervenções terão início na quinta-feira, Dia de Corpus Christi, para a realização da corrida de 5k no Aterro do Flamengo, que será fechado a partir de 0h para a montagem das estruturas da corrida. Esta interdição será mantida até às 19h do mesmo dia para a desmontagem.

Na sexta-feira, as pistas do Aterro e da Enseada de Botafogo serão interditadas às 0h e 4h, respectivamente, para a realização da corrida de 10k, com largada a partir das 7h. As pistas serão abertas às 11h e novamente fechadas às 22h da sexta, permanecendo até 18h de domingo para a montagem e realização da Meia Maratona e Maratona do Rio.

A operação de trânsito contará com a atuação de 40 agentes na quinta-feira, 60 na sexta-feira, 220 no sábado e 350 no domingo, entre funcionários da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego, que trabalharão para a segurança viária, fluidez do trânsito, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios durante todo o período dos eventos.

As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos, e os tempos semafóricos serão ajustados para manter a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Serão utilizados 15 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários e as rotas de desvio.

Os percursos da Meia Maratona e Maratona do Rio terão ida e volta, passando pelos bairros: Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Glória, Centro, Saúde, Gamboa, Santo Cristo e, com o término no Aterro do Flamengo. Durante o período da atividade esportiva, as vias utilizadas pelos atletas permanecerão interditadas ao tráfego de veículos.

Quinta-feira (19/6)

Corrida 5k – Aterro do Flamengo – Largada às 16h

Sexta-feira (20/6)

Corrida 10k – Aterro do Flamengo – Largada às 7h

Sábado (21/6)

Meia Maratona: Largada na Avenida Delfim Moreira

Percurso: Avenida Vieira Souto, Rua Francisco Otaviano, Avenida Atlântica, Avenida Princesa Isabel, Enseada de Botafogo, Aterro do Flamengo, Avenida General Justo até a Praça Marechal Âncora, onde fará o retorno. O percurso segue o mesmo itinerário pelas mesmas vias, com o término da prova no Aterro do Flamengo, na altura da Marina da Glória.

Domingo (22/6)

Maratona: Largada no Aterro do Flamengo – altura da Marina da Glória.

Percurso: Avenida General Justo, Avenida Alfred Agache, Praça do Expedicionário, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Orla Pref. Luiz Paulo Conde, Avenida Rodrigues Alves até o retorno na Rua Arlindo Rodrigues, na altura da Rua Rivadávia Corrêa. Posteriormente, seguirá pela Avenida Venezuela, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente Vargas, Rua Primeiro de Março, Avenida Pres. Antônio Carlos, Avenida Almirante Barroso, Avenida Graça Aranha, Avenida Pres. Wilson, Avenida Pres. Antônio Carlos, Rua Santa Luzia, Avenida Marechal Câmara, Avenida General Justo, Aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo, Avenida Princesa Isabel, Avenida Atlântica, Rua Francisco Otaviano e Avenida Vieira Souto, até o retorno na Avenida Delfim Moreira, na altura da Avenida Niemeyer. O término da prova será no Aterro do Flamengo, altura da Marina da Glória.

Interdições

Quinta-feira (19/6), da 0h às 19h:

Aterro do Flamengo

Sexta-feira (20/6) da 0h às 11h e das 22h às 18h de domingo (22/6) – término da área de lazer

Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos, no trecho correspondente a Área de Lazer do Aterro do Flamengo

Meia Maratona

Sábado (21/6), das 22h às 12h

Avenida Delfim Moreira, pista junto à praia, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Av. Epitácio Pessoa

Sábado (21/6), da 0h às 12h

– Avenida Delfim Moreira, pista junto à praia, entre a Avenida Visconde de Albuquerque e a Av. Epitácio Pessoa

– Avenida Delfim Moreira, pista junto às edificações, entre a Av. Epitácio Pessoa e a Av. Bartolomeu Mitre (acesso somente a moradores do trecho)

Sábado (21/6), das 2h às 12h

– Avenida General Justo

– Avenida Alfred Agache

– Via de contorno do Museu Histórico

– Rua Agnaldo de Caiado de Castro (Praça do Expedicionário), entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Rua Dom Manuel

– Rua Dom Manuel, entre a Praça do Expedicionário e a Rua Jacob do Bandolim

– Rua Jacob do Bandolim, entre a Praça do Expedicionário e a Praça XV

– Avenida Presidente Antônio Carlos, pista da direita, sentido Candelária, entre a Avenida Franklin Roosevelt e a Rua Agnaldo de Caiado de Castro (Praça do Expedicionário)

– Avenida Churchill, entre a edificação de nº 62 e a Avenida Presidente Antônio Carlos

– Rua Santa Luzia, entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e o Largo da Misericórdia

– Avenida Marechal Câmara, pista das edificações pares, entre a edificação nº 370 e a Rua Santa Luzia

– Via do Largo da Misericórdia

– Via da Praça do Expedicionário (entorno do Museu Histórico), sentido Avenida Alfred Agache

– Túnel Marcello Alencar, sentido Zona Sul

– Avenida Rodrigues Alves, sentido Zona Sul, entre a Avenida Francisco Bicalho e o Túnel Marcello Alencar

– Entroncamentos de acessos do Viaduto do Gasômetro à Avenida Rodrigues Alves

Sábado (21/6), das 3h às 9h

– Rua Francisco Otaviano, em duas faixas de rolamento no lado direito

Sábado (21/6), das 3h às 10h

– Avenida Atlântica, pista junto à orla, entre a Rua Francisco Otaviano e a Av. Prado Júnior

– Avenida Vieira Souto, pista junto à orla, entre a Avenida Epitácio Pessoa e a Rua Francisco Otaviano

A reversível da Av. Atlântica na pista junto aos prédios não será montada

Sábado (21/6), das 3h às 11h:

– Avenida Princesa Isabel, pista Sentido Botafogo, em duas faixas de rolamento, entre a Avenida Atlântica e o Túnel Engº Marques

– Avenida Lauro Sodré:

* Pista sentido Copacabana, em duas faixas de rolamento no lado esquerdo, entre o Túnel do Pasmado e o cruzamento com a Rua General Góes Monteiro

* Pista sentido Enseada, em duas faixas de rolamento à esquerda do sentido do tráfego, entre o Túnel Engenheiro Coelho Cintra e a Rua Lauro Müller

– Avenida das Nações Unidas e seus acessos

– Avenida Repórter Nestor Moreira

– Túnel Engenheiro Coelho Cintra (Túnel Novo), sentido Botafogo, duas faixas de rolamento à esquerda da mão de direção

– Túnel Engenheiro Marques Porto (Túnel Novo), sentido Copacabana, uma faixa do lado esquerdo

– Túnel do Pasmado

Sábado (21/5), das 3h às 12h

– Avenida Delfim Moreira, pista junto à orla, entre a Avenida Visconde de Albuquerque e a Avenida Epitácio Pessoa

Maratona do Rio

Domingo (22/6), das 2h às 10h

– Avenida General Justo

– Avenida Alfred Agache

– Túnel Marcello Alencar, ambos os sentidos

– Avenida Rodrigues Alves, toda a extensão e em ambos os sentidos

– Entroncamentos de acessos do Viaduto do Gasômetro à Avenida Rodrigues Alves

– Praça do Expedicionário

– Via Binário do Porto, pista sentido Centro, entre a Avenida Professor Pereira Reis e a Rua da Gamboa

– Avenida Barão de Tefé, entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Avenida Venezuela

– Rua Souza e Silva, entre a Avenida Venezuela e a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde

– Túnel Rio 450

– Rua Edgard Gordilho, entre a Rua Coelho Castro e a Avenida Rodrigues Alves

– Avenida Rodrigues Alves, pista junto às edificações pares, ao longo da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, entre a Praça Mauá e a Praça Muhammad Ali

– Rua Arlindo Rodrigues, pista sentido Rodoviária, entre a Avenida Venezuela e a Rua Rivadávia Corrêa

– Avenida Venezuela, meia pista, entre a Rua Silvino Montenegro e a Praça Mauá

– Avenida Venezuela

– Faixa da esquerda, entre a Rua Silvino Montenegro e a Praça Mauá

– Praça Mauá, entre a Rua Sacadura Cabral e a Avenida Rio Branco

– Avenida Churchill

– Avenida Presidente Antônio Carlos

– Entre a Avenida Almirante Barroso e a Rua da Assembleia

– Pista lateral, sentido Candelária, entre a Avenida Presidente Wilson Roosevelt e a Avenida Almirante Barroso

– Avenida Almirante Barroso, entre a Avenida Graça Aranha e a Avenida Presidente Antônio Carlos

– Rua Santa Luzia, entre a Avenida Graça Aranha e a Avenida Marechal Câmara

– Largo da Misericórdia, no entorno do Museu Histórico

– Avenida Marechal Câmara, entre a Rua Santa Luzia e a Avenida General Justo

– Rua Dom Manuel, entre o Beco da Música e Praça do Expedicionário

– Rua Primeiro de Março, entre a Rua da Assembleia e a Rua Visconde de Inhaúma

– Avenida Rio Branco, meia pista, entre a Praça Mauá e a Avenida Presidente Vargas

– Avenida Nilo Peçanha, entre a Avenida Graça Aranha e a Avenida Presidente Antônio Carlos

– Rua da Assembleia, entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Primeiro de Março

– Rua do Ouvidor, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua do Rosário, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua Buenos Aires, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua da Alfândega, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua Acre

– Rua Uruguaiana, entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Marechal Floriano

– Avenida Marechal Floriano, entre a Avenida Passos e a Rua Acre

– Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Zona Norte, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Avenida Marechal Floriano, entre a Avenida Passos e a Rua Acre

– Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Zona Norte, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Avenida Graça Aranha, meia pista, entre a Avenida Almirante Barroso e a Rua Santa Luzia

– Avenida Presidente Wilson, entre a Avenida Calógeras e a Avenida Presidente Antônio Carlos

Domingo (22/6), das 3h às 10h

– Avenida Atlântica, pista junto às edificações, uma faixa de rolamento, entre a Avenida Prado Júnior e a Avenida Princesa Isabel

Domingo (22/6), das 3h às 11h

– Avenida Princesa Isabel, pista sentido Copacabana, em uma faixa de rolamento junto ao canteiro central, entre o Túnel Engº Marques Porto e a Avenida Atlântica

– Avenida Lauro Sodré, sentido Copacabana, uma faixa de rolamento à esquerda do sentido do tráfego, entre a Rua General Góes Monteiro e o Túnel Engenheiro Marques Porto

Domingo (22/6), das 3h às 12h30

– Túnel Engenheiro Coelho Cintra (Túnel Novo), sentido Botafogo, duas faixas do lado esquerdo

– Avenida Princesa Isabel, pista Sentido Botafogo, uma faixa e meia de rolamento

– Avenida Lauro Sodré

– Pista sentido Enseada, em duas faixas de rolamento à esquerda do sentido do tráfego, entre o Túnel Engenheiro Coelho Cintra e a Rua Lauro Müller

Domingo (22/6), das 3h às 13h

– Avenida Lauro Sodré, sentido Copacabana, duas faixas de rolamento do lado esquerdo, entre o Túnel do Pasmado e o cruzamento com a Rua General Góes Monteiro

– Av. das Nações Unidas (Enseada de Botafogo), ambos os sentidos e seus acessos

– Avenida Repórter Nestor Moreira

– Túnel do Pasmado

Domingo (22/6), das 3h às 18h – término da área de lazer

– Avenida Delfim Moreira, pista junto à orla, entre a Avenida Visconde de Albuquerque e a Avenida Epitácio Pessoa

– Avenida Vieira Souto, pista junto à orla, entre a entre a Avenida Epitácio Pessoa e a Rua Francisco Otaviano

– Avenida Atlântica, pista junto à orla, entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Prado Júnior

A reversível da Av. Atlântica na pista junto aos prédios será montada às 7h, como acontece normalmente nos dias de área de lazer

Domingo (22/6), das 4h às 11h30

– Rua Francisco Otaviano, duas faixas de rolamento do lado direito.

Inversão do regime de mão de direção

– Sábado (21/6), das 3h às 9h

– Domingo (22/6), das 3h às 12h

– Rua Joaquim Nabuco, entre a Rua Raul Pompéia e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nos seguintes dias e horários

Acesso ao Leme e Urca

Para minimizar os impactos da intervenção e viabilizar o acesso ao Leme e à Urca, uma faixa reversível será montada. Os veículos deverão percorrer a seguinte rota no sábado e domingo, das 5h às 12h30:

– Leme: Avenida Princesa Isabel (em regime de pista reversível); Túnel Engenheiro Coelho Cintra (em regime de pista reversível); Avenida Lauro Sodré (em regime de pista reversível); à esquerda na alça de acesso à Rua General Severiano, junto à Praça Engenheiro Bernardo Saião (Morro do Pasmado), Rua General Severiano; à direita na Praça Ozanan; à direita na Avenida Venceslau Brás (em regime de pista reversível); Avenida Lauro Sodré (em regime de pista reversível); Túnel Engenheiro Marques Porto (em regime de pista reversível); Avenida Princesa Isabel (em regime de pista reversível); à esquerda na Avenida Nossa Senhora de Copacabana

– Urca: Avenida Princesa Isabel (em regime de pista reversível); Túnel Engenheiro Coelho Cintra (em regime de pista reversível); Avenida Lauro Sodré (em regime de pista reversível); à esquerda na alça de acesso à Rua General Severiano, junto à Praça Engenheiro Bernardo Saião (Morro do Pasmado), Rua General Severiano; à direita na Praça Ozanan; à esquerda na Avenida Venceslau Brás; à direita na Avenida Pasteur

Proibição de estacionamento

Além das proibições já regulamentadas, será proibido o estacionamento nas seguintes vias:

Das 21h de quinta-feira (19/6) às 18h de domingo (22/6)

– Av. Delfim Moreira, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Avenida Borges de Medeiros

– Rua Francisco Otaviano, lado esquerdo, entre a Av. Vieira Souto e a Av. Nossa Senhora de Copacabana

– Avenida Borges de Medeiros, entre a Avenida Ataulfo de Paiva e a Avenida Delfim Moreira

– Rua Joaquim Nabuco, em ambos os lados, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Raul Pompéia

– Avenida Vieira Souto, junto ao canteiro divisor de pistas, entre a Rua Aníbal de Mendonça e a Avenida Epitácio Pessoa

– Rua Almirante Pereira Guimarães, entre a Praça Almirante Belfort Vieira e a Avenida Delfim Moreira

Das 20h de sexta-feira (20/6) às 14h de sábado (21/6). E das 20h de sábado (21/6) às 14h de domingo (22/6)

– Avenida General Justo – ambos os sentidos, toda a extensão

– Avenida Alfred Agache – ambos os sentidos, toda a extensão

– Via de contorno do Museu Histórico – toda a extensão

– Túnel Marcello Alencar – ambos os sentidos, toda a extensão

– Avenida Rodrigues Alves – ambos os sentidos, toda a extensão

– Entroncamento de acesso proveniente do Viaduto do Gasômetro para a Avenida Rodrigues Alves

– Praça do Expedicionário – toda a extensão

– Rua Dom Manuel – no trecho entre o Beco da Música e a Praça do Expedicionário

– Avenida Presidente Antônio Carlos – toda a extensão

– Avenida Almirante Barroso – no trecho entre a Avenida Graça Aranha e a Avenida Presidente Antônio Carlos

– Avenida Nilo Peçanha – no trecho entre a Avenida Graça Aranha e a Avenida Presidente Antônio Carlos

– Rua da Assembleia – no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua Primeiro de Março – no trecho entre a Rua da Assembleia e a Rua Visconde de Inhaúma

– Túnel Rio 450 – toda a extensão

– Orla Prefeito Luiz Paulo Conde – toda a extensão

– Avenida Rodrigues Alves – pista junto às edificações pares, ao longo da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, no trecho entre a Praça Mauá e a Praça Muhammad Ali

– Avenida Barão de Tefé – no trecho entre a Avenida Venezuela e a Avenida Rodrigues Alves

– Rua Souza e Silva – no trecho entre a Avenida Venezuela e a Avenida Rodrigues Alves

– Rua Arlindo Cruz – no trecho entre a Rua Silvino Montenegro e a Rua Rivadávia Corrêa

– Avenida Venezuela – meia pista, no trecho entre a Rua Silvino Montenegro e a Praça Mauá

– Praça Mauá – no trecho entre a Rua Sacadura Cabral e a Avenida Rio Branco

– Avenida Rio Branco – meia pista, no trecho entre a Praça Mauá e a Avenida Presidente Vargas

– Rua Acre – toda a extensão

– Rua Uruguaiana – no trecho entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Marechal Floriano

– Avenida Marechal Floriano – no trecho entre a Avenida Passos e a Rua Acre

– Avenida Presidente Vargas – pista lateral, sentido Zona Norte, no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Avenida Graça Aranha – meia pista, no trecho entre a Avenida Almirante Barroso e a Rua Santa Luzia

– Rua Santa Luzia – no trecho entre a Avenida Graça Aranha e a Avenida Marechal Câmara

– Avenida Presidente Wilson – no trecho entre a Avenida Calógeras e a Avenida Presidente Antônio Carlos

– Avenida Churchill – no trecho entre a Avenida Marechal Câmara e a Avenida Presidente Antônio Carlos

– Avenida Marechal Câmara – no trecho entre a Rua Santa Luzia e a Avenida General Justo

– Rua do Ouvidor – no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua do Rosário – no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua Buenos Aires – no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

– Rua da Alfândega – no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março

Recomendações importantes

– Respeite os locais e horários de proibição de estacionamento

– Dê preferência ao transporte público

– Evite circular de carro pela região onde ocorrerão os eventos

– Para a segurança de todos, os pedestres só devem fazer a travessia das vias nos locais sinalizados