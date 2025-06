Cartilha orienta servidor público sobre assédio e discriminação – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Integrantes do Conselho da Cidade visitam a obra do Terminal Gentileza – Allan Vilela / Divulgação Os integrantes do Conselho da Cidade fizeram, nesta quarta-feira (27/09), uma visita técnica à obra do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), no antigo Gasômetro. Eles foram acompanhados do secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere, do secretário de Coordenação Governamental, […]