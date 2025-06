Campanha “Maio Furta-Cor” traz reflexões sobre a saúde mental materna na rede municipal – Agência de Notícias

Fotos: Secretaria Municipal da Saúde (SES)

A Secretaria da Saúde (SES), por meio da Coordenação de Saúde Mental, promoveu, durante o mês de maio, ações em alusão à campanha “Maio Furta-Cor”, que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna.

A inciativa atende à Lei Municipal nº 12.615, de 14 de julho de 2022, que institui o “Mês Maio Furta-Cor” no calendário oficial do município, com objetivo de promover ações de conscientização e incentivo aos cuidados com a saúde mental materna durante o mês de maio

Ao longo do mês, os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) de Sorocaba realizaram ações em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Haro, Paineiras, Sabiá, Lopes de Oliveira, Sorocaba I, Vila Barão, Nova Esperança e Simus.

Durante os encontros houve rodas de conversa com grupos já existentes nas unidades, compostos por gestantes, pais ou responsáveis, além de grupos de maternidade, bem como para população que aguardava em sala de espera das referidas UBSs.

Além dessas ações intersetoriais, foram realizadas ações intra CAPS (com usuários da unidade), como cafés da manhã, dias de beleza e palestras como forma de valorizar as mulheres, com foco especial nas mães atendidas pelos CAPS.

Também teve espaço para dialogar sobre os desafios enfrentados pelas mães em sua saúde mental, assim como a reflexão sobre o papel da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e o cuidado e fortalecimento de suas práticas.