ASSISTIR AO VIVO Seattle Sounders x Atlético de Madrid, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Seattle Sounders x Atlético de Madrid: onde assistir ao confronto decisivo pela Copa do Mundo de Clubes em 19/06

Nesta quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Seattle Sounders recebe o Atlético de Madrid no estádio Lumen Field, em Seattle (EUA), pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ambas as equipes vêm de derrota na estreia e precisam da vitória para seguir vivas na competição.

🔥 Clima de decisão no Grupo B

O grupo B conta ainda com PSG e Botafogo, que venceram na primeira rodada. O Seattle Sounders foi superado pelos brasileiros por 2×1, enquanto o Atlético de Madrid sofreu uma goleada por 4×0 diante do Paris Saint-Germain. Com isso, o time espanhol ocupa a lanterna do grupo, e os norte-americanos estão na terceira colocação.

Uma nova derrota pode significar a eliminação precoce de qualquer um dos lados, o que torna o duelo ainda mais tenso.

🧠 Simeone cobra atitude e faz mudanças

O técnico Diego Simeone demonstrou insatisfação com a atuação da equipe na estreia e, em coletiva, cobrou “postura e entrega” dos seus comandados. A equipe terá um desfalque importante: Lenglet, expulso na primeira rodada, está suspenso. Em seu lugar, o experiente zagueiro Giménez deve assumir a titularidade na zaga.

Já o treinador Brian Schmetzer, do Seattle Sounders, aposta na força do elenco e no apoio da torcida no Lumen Field para buscar o resultado.

📺 Onde assistir Seattle Sounders x Atlético de Madrid ao vivo

A transmissão da partida estará disponível em múltiplas plataformas:

TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: Globoplay, DAZN e Disney+

Globoplay, DAZN e Disney+ YouTube/Prime Video: Canal da CazéTV

📋 Prováveis escalações

Seattle Sounders:

Frei; Álex Roldan, Kim, Ragen e Tolo; Vargas, Cristian Roldan, Ferreira, Rusnak (Pedro de la Vega) e Kent; Musovski.

Técnico: Brian Schmetzer

Atlético de Madrid:

Oblak; Molina, Le Normand, Giménez e Galan; Simeone, De Paul, Gallagher e Koke; Griezmann e Álvarez.

Técnico: Diego Simeone

⚖ Arbitragem

Árbitro principal: Yael Falcon Pérez (Argentina)

Yael Falcon Pérez (Argentina) Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodríguez (Argentina)

Com clima de decisão antecipada, o duelo entre Seattle Sounders e Atlético de Madrid promete fortes emoções. A partida marca a última chance para as duas equipes se manterem na disputa por uma vaga nas semifinais da competição.

