ASSISTIR AO VIVO Palmeiras x Al Ahly, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Palmeiras x Al Ahly: onde assistir, horário e escalações do confronto pela Copa do Mundo de Clubes

Nesta quinta-feira, 19 de junho de 2025, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O duelo acontecerá às 22h (horário de Brasília) no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A partida é decisiva para as pretensões do Verdão no torneio, já que uma vitória pode encaminhar a classificação às semifinais da competição.

ASSISTIR AO VIVO Botafogo x PSG, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

ASSISTIR AO VIVO Inter Miami x Porto, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

🟢 Palmeiras busca redenção no Mundial

Depois de ser eliminado precocemente na edição anterior, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chegou com moral após conquistar o título da Libertadores. A equipe brasileira estreou com um empate diante do Porto, e agora precisa da vitória para não depender de outros resultados na última rodada.

O técnico português deve apostar na força do elenco principal, com nomes como Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Endrick e Rony. A expectativa é de um jogo intenso contra o tradicional clube egípcio, que é o maior campeão da África.

🔴 Al Ahly quer surpreender novamente

Do outro lado, o Al Ahly vem de uma vitória contra o Auckland City e quer repetir o feito de 2023, quando eliminou um sul-americano na fase de grupos. Com um time experiente e bem treinado, os egípcios apostam na velocidade de contra-ataque e na organização defensiva para conter o ataque alviverde.

📺 Onde assistir Palmeiras x Al Ahly ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

ASSISTIR AO VIVO Seattle Sounders x Atlético de Madrid, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

ASSISTIR AO VIVO Al Ain x Juventus, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: Globoplay e DAZN

Globoplay e DAZN YouTube: Canal da CazéTV

Canal da CazéTV Plataformas digitais: Disney+ e Prime Video

🕘 Horário e local

Data: Quinta-feira, 19 de junho de 2025

Quinta-feira, 19 de junho de 2025 Horário: 22h (de Brasília)

22h (de Brasília) Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

📋 Prováveis escalações

Palmeiras:

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick, Rony e Estêvão.

Técnico: Abel Ferreira

Al Ahly:

El Shenawy; Hany, Abdelmonem, Metwaly e Maaloul; Dieng, El Solia, Afsha e Tau; Sherif e Kahraba.

Técnico: Marcel Koller

⚖ Arbitragem

Árbitro principal: Ivan Barton (El Salvador)

Ivan Barton (El Salvador) Assistentes: David Morán (El Salvador) e Zachari Zeegelaar (Suriname)

Com a responsabilidade de representar o futebol sul-americano, o Palmeiras enfrenta um adversário duro em um dos palcos mais modernos do futebol mundial. A vitória é essencial para manter o sonho do título inédito vivo.

Tags: #Palmeiras #AlAhly #CopaDoMundoDeClubes #OndeAssistir #SoFiStadium #AbelFerreira #Verdão #FIFAClubWorldCup #CazéTV #Globoplay #DAZN #Disney+ #Endrick #RaphaelVeiga