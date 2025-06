ASSISTIR AO VIVO Inter Miami x Porto, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Inter Miami x Porto: onde assistir ao Mundial de Clubes FIFA 2025 de forma gratuita em Portugal

A segunda jornada do Grupo A do Mundial de Clubes da FIFA 2025 traz um duelo decisivo entre Inter Miami e FC Porto, que se enfrentam nesta quinta-feira, 19 de junho, às 20h00 (hora de Portugal), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, EUA. A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente na plataforma DAZN, acessível para todos os utilizadores que se registarem na aplicação.

Como chegam as equipas?

Ambas as equipas buscam sua primeira vitória na competição, depois de empates sem golos na estreia.

O Inter Miami , de Lionel Messi , ficou no 0 a 0 contra o Al Ahly , campeão egípcio.

, de , ficou no 0 a 0 contra o , campeão egípcio. Já o FC Porto também empatou sem golos, frente ao Palmeiras, numa partida marcada pelo equilíbrio defensivo.

Uma vitória nesta quinta-feira dará a qualquer uma das equipas um impulso significativo rumo à classificação para a fase a eliminar do torneio, que conta com 32 clubes de todos os continentes.

Onde assistir Inter Miami x FC Porto em Portugal

📅 Data: Quinta-feira, 19 de junho

Quinta-feira, 19 de junho 🕗 Hora: 20h00 (hora de Lisboa)

20h00 (hora de Lisboa) 📺 Onde assistir: Aplicação DAZN (transmissão ao vivo e gratuita )

Aplicação (transmissão ) 🎙️ Narrador e comentador: Ricardo Barras e Tomás da Cunha

Como assistir ao Mundial de Clubes na DAZN?

A DAZN está a transmitir todos os 63 jogos do torneio em direto e gratuitamente, como parte do seu pacote de conteúdos gratuitos. Para acompanhar:

Faz o download da aplicação DAZN na tua loja de apps (disponível para smart TVs, telemóveis, tablets e dispositivos de streaming); Ou acede via navegador no computador através do site oficial da DAZN; Clica em “Começar” ou “Iniciar sessão”; Regista-te com o teu email ou utiliza as opções de conta Apple, Google ou Facebook; Pronto! Terás acesso imediato aos conteúdos gratuitos da plataforma, incluindo todos os jogos do Mundial de Clubes FIFA 2025.

Palco da partida

O jogo será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, estádio moderno e multifuncional que abriga o Atlanta United (MLS) e o Atlanta Falcons (NFL).

Com capacidade superior a 70 mil lugares, o local é conhecido pelo seu telhado retrátil e ecrã em halo de 360°, oferecendo uma das melhores experiências visuais do mundo desportivo.

Mundial de Clubes da FIFA 2025

Esta é a primeira edição do novo formato da competição, que acontece entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, e conta com clubes de elite como Manchester City, Real Madrid, Palmeiras, Benfica, Chelsea, entre outros.

Regista-te grátis na DAZN e acompanha os melhores jogos deste verão, incluindo Inter Miami x FC Porto, com a emoção do Mundial de Clubes diretamente no teu ecrã.

