ASSISTIR AO VIVO Botafogo x PSG, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Zinho analisa Botafogo x PSG no Mundial de Clubes: ‘Não dá pra jogar de igual pra igual’

Às vésperas do confronto entre Botafogo e Paris Saint-Germain pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, o ex-jogador e comentarista Zinho deu uma opinião contundente sobre as chances do time brasileiro contra o atual campeão europeu. Durante o programa Equipe F, da ESPN, ele declarou que o Botafogo “não possui atualmente condições técnicas para encarar os franceses em pé de igualdade”.

A partida será disputada nesta quinta-feira (19/06), às 22h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv e CazéTV.

Estratégia: jogar por uma bola

Segundo Zinho, a equipe de Renato Paiva precisa adotar uma postura defensiva, jogando por uma bola e evitando espaços ao adversário. “O PSG está muito focado na conquista da competição. O mais importante é tentar tirar os espaços e jogar por uma bola”, comentou o ex-campeão do mundo.

A recomendação mais específica do comentarista é para que o Botafogo dobre a marcação no lado esquerdo da defesa, reforçando o setor com Cuiabano ao lado de Alex Telles, para conter os avanços de Doué e Hakimi, laterais ofensivos do PSG.

Meio-campo sob pressão

Zinho também destacou a necessidade de Marlon Freitas, Gregore e Savarino vencerem os duelos no meio de campo, especialmente contra Vitinha e João Neves, considerados os principais articuladores da equipe francesa. Para o comentarista, Vitinha é o ponto mais forte do PSG, sendo essencial neutralizá-lo para equilibrar o jogo.

Críticas a decisões anteriores

Zinho aproveitou para criticar decisões técnicas do jogo anterior, contra o Seattle Sounders. Ele reprovou a escolha de deslocar Igor Jesus para fora da área com a entrada de Arthur Cabral, o que, segundo ele, resultou na queda de rendimento do time na etapa final.

Zé Elias, também comentarista da ESPN, reforçou a tese de Zinho: o Botafogo deve apostar nos contra-ataques e evitar se expor. “Se tentar sair pro jogo de qualquer jeito, vai correr o risco de sofrer uma goleada”, alertou o ex-volante.

Missão: perder de pouco?

Embora soe polêmico, Zinho concluiu que o objetivo do Botafogo deve ser minimizar os danos e manter vivas as chances de classificação. “Perder de pouco é o mais importante. Assim, o Botafogo segue com chances na última rodada”, afirmou.

Transmissão

📺 Onde assistir PSG x Botafogo ao vivo:

TV Globo

SporTV

CazéTV (YouTube)

🗓️ Data: Quinta-feira, 19 de junho

⏰ Horário: 22h (de Brasília)

