“Arraiá do Amô e Solidariedade” é atração na Praça da Amizade de quinta a domingo (19 a 22 de junho) – Agência de Notícias

A partir desta quinta-feira e até domingo (19 a 22 de junho), as famílias sorocabanas poderão participar do “Arraiá do Amô e Solidariedade”, na Praça da Amizade, no bairro de Santa Rosália. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá na quinta-feira (19), das 11h às 22h, na sexta-feira (20), das 14h às 22h e no sábado e domingo (21 e 22), das 11h às 22h, reunindo barracas com comidas e danças típicas, shows, e muito mais.

Realizado pela produtora Amo Sorocaba, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Turismo (Setur) e do Conselho Municipal de Turismo, o evento integra o Calendário de Eventos Turístico de 2025, de acordo com a Lei Municipal nº 12.718/2023.

A praça de alimentação do “Arraiá do Amô e Solidariedade” contará com comidas e bebidas típicas, como pastel, cachorro-quente, lanche de pernil, lanche de calabresa, milho verde, pipoca, vinho quente, quentão e outras. Além disso, o evento terá shows de forró e moda de viola, convidando todos a dançar quadrilha e apreciar manifestações de cultura que trazem elementos importantes desse contexto caipira.

O público poderá conferir, ainda, diferentes atrações musicais. Na quinta-feira (19), às 15h, a dupla Márcio Nunez e Rafael abrirá a sequência de shows do evento, e às 18h, a banda Megazord subirá ao palco. Na sexta-feira (20), o Forró do Seu Maia começará às 19h30. No sábado (21), às 15h, a banda Rock Zone se apresentará e às 19h30 será a vez do grupo Xerifes do Country. Por fim, no domingo (22), às 15h, as famílias poderão conferir o cantor Luiz Ferreira, já às 18h, a Banda da Feira.

Nos dias 19 e 21, a partir das 15h, a folclorista e pesquisadora das raízes brasileiras com foco na cultura nordestina, Mary Danta Agostineli, oferecerá ao público a oportunidade de participar da dança do Mastro de Fitas, uma manifestação típica cheia de detalhes e história.

Quem quiser poderá doar alimentos não perecíveis para a campanha “A Fome não é Fake!”, além de agasalhos e/ou cobertores, novos ou em bom estado, que serão encaminhados para a Campanha de Inverno 2025, do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

A Praça da Amizade está localizada em frente ao Estádio Municipal “Walter Ribeiro” (CIC), que fica na Avenida Pereira da Silva s/n, em Santa Rosália. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99636-9901 ou na rede social: @amo_sorocaba.