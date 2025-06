Anel viário terá interdição para corrida no domingo

Ana Lúcia Abranches





Secretaria de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de São José dos Campos informa que as avenidas Florestan Fernandes, Teotônio Vilela e o Viaduto Prof. Everardo Passos serão interditados totalmente, em ambos os sentidos, das 5h às 13h, no domingo (22) em função dos eventos “Corrida Urban Challenge” e “GP de Ciclismo de São José”.

O trecho de largada (Av. Sen. Teotônio Vilela – do Viaduto Everardo Passos até o Paço Municipal) será interditado a partir das 4h para montagem das estruturas da largada.

Interdições

– Av. Sen. Teotônio Vilela, interditada totalmente em ambos os sentidos desde o Vd. Everardo Passos até a Av. Florestan Fernandes

– Viaduto Everardo Passos, interditado em ambos os sentidos

– Av. Florestan Fernandes, interditada totalmente em ambos os sentidos, desde o Viaduto Kanebo até a Av. Sen. Teotônio Vilela

Haverá operação especial no Viaduto Kanebo para liberar o acesso apenas aos ônibus do transporte público, com escolta e enquanto não houver atletas no circuito



