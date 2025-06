Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quarta-feira, 18 de junho

Nesta quarta-feira (18/6), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em Minas Gerais, por causa da atuação de uma massa de ar frio. Entretanto, por causa da circulação dos ventos carregados de umidade que chega do oceano Atlântico Sul, há previsão de chuva leve no Leste mineiro. As temperaturas seguem baixas típica da época do ano e ainda há chances de formação de geada fraca e isolada no Sul do estado, especialmente nas localidades situadas na Serra da Mantiqueira entre os estados de Minas Gerais e São Paulo.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).