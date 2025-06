Agência Minas Gerais | Governo de Minas realiza primeiro encontro de rede de pontos focais da metodologia de Análise de Impacto Regulatório

Posted on

Gato participa do Escovão Felino – Daniela Calcia / Prefeitura do Rio Dezenas de voluntários foram neste sábado (11/03) ao Gatil Livre do abrigo público Fazenda Modelo, em Guaratiba, para escovar mais de 300 gatos, a maioria resgatados de maus-tratos e abandono. A ação inédita, batizada de Escovão Felino, foi promovida pela Prefeitura do Rio, […]