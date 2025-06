Ação Educativa no Trânsito mobiliza mais de 250 pessoas em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã desta terça-feira, 17, a Diretoria de Trânsito de Ubatuba promoveu mais uma ação educativa conjunta entre órgãos competentes, com foco na prevenção de acidentes, especialmente, os que envolvem motociclistas.

A iniciativa aconteceu na rua Thomaz Galhardo, em frente ao Ginásio de Esportes Tubão e teve o apoio do Detran-SP, com a participação dos educadores Douglas e Ediane, além da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes de trânsito da Diretoria de Trânsito e do Moto Clube AMM.

Durante a ação, cerca de 250 motocicletas foram abordadas, participando das atividades educativas. O público recebeu orientações sobre segurança no trânsito, uso adequado dos equipamentos de proteção e comportamento seguro na condução de motos. Foram distribuídos brindes, como chaveiros, livros educativos e outros materiais informativos.

Ubatuba tem registrado números preocupantes em relação a acidentes com motociclistas. De acordo com dados do Infosiga, o município contabilizou, em 2024, 48 acidentes envolvendo motos apenas no primeiro semestre — a maioria causada por excesso de velocidade, imprudência e falta de equipamentos de segurança.

Ao todo, 11 profissionais estiveram diretamente envolvidos na realização da ação. “Investir em prevenção e conscientização é uma das formas mais eficazes de salvar vidas e reduzir os índices de acidentes no município”, finalizou o diretor de Trânsito, Valdênio Frade.