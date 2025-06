Vila Olímpica Ciad Mestre Candeia abre 100 vagas gratuitas para deficientes visuais – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Todas as aulas são gratuitas e a faixa etária das atividades é a partir dos 4 anos. Foto: Divulgação/SMEL

A Vila Olímpica Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad) Mestre Candeia, no Centro, abrirá 100 vagas para deficientes visuais nesta terça-feira (17/06). As inscrições são feitas na secretaria do local de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30. Todas as aulas são gratuitas e a faixa etária das atividades é a partir dos 4 anos.

– Estou muito feliz com a abertura de novas vagas no Ciad, voltadas para pessoas com deficiência visual. Essa é mais uma ação que reforça o nosso compromisso com a inclusão e com o direito de todos ao esporte e à qualidade de vida. Queremos ampliar cada vez mais a participação de alunos com deficiência nos equipamentos esportivos da Prefeitura do Rio e oferecer mais oportunidades para cada um. Acreditamos que o esporte transforma, conecta e promove autonomia. Nosso objetivo é garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses espaços e oportunidades –, afirma o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Entre as atividades disponíveis estão: percussão, estimulação vocal, ginástica, personal (para os alunos com maior grau de comprometimento), iniciação esportiva e música.

Para realizar a inscrição é necessário que o responsável apresente a identidade, CPF, comprovante de residência, laudo médico, atestado médico para atividade física e foto 3×4 do aluno.

A Vila Olímpica Ciad Mestre Candeia fica localizada na Av. Presidente Vargas, 1997 – Prédio Ciad – 3º andar.