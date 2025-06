São José tem audiência pública do Plano de Redução de Riscos

Cláudio Souza





A Prefeitura de São José dos Campos realizará no próximo dia 3 de julho, às 18h30, uma audiência pública para debater a atualização do PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos) em áreas da cidade sujeitas a deslizamentos, solapamento de margens e inundação.

O evento será no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte, e tem como objetivo a apresentação de manchas de inundação para quatro sub-bacias hidrográficas nas regiões norte e leste.

A atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos é fundamental para embasar a continuidade do processo de regularização fundiária de São José e engloba o mapeamento das áreas de risco geológico-geotécnico e a indicação das alternativas para intervenções nesses locais.

A Prefeitura disponibilizou serviço no site, para que os munícipes possam consultar a atualização do PMRR com seus apêndices e outros documentos referentes também à audiência pública.

O Plano foi elaborado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), com participação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e a Defesa Civil de São José dos Campos.

Vinculado ao governo do Estado de São Paulo, o instituto foi contratado para executar o trabalho.

Sugestões

Após a audiência pública, a população também poderá participar enviando sugestões e contribuições para o e-mail [email protected] ou protocolando pessoalmente na Secretaria de Governança, no Paço Municipal (rua José de Alencar, 123, na Vila Santa Luzia).

O prazo para envio das sugestões por essa modalidade é de até 5 dias úteis após a realização da audiência pública.

Ajustes

O Plano Municipal de Redução de Riscos tem como principal objetivo identificar, caracterizar e orientar a tomada de decisões para ações de redução de riscos resultantes de processos de escorregamentos e solapamentos de margens de córregos.

O material traz um levantamento atualizado das áreas de risco no município e estratégias para reduzir ou erradicar os perigos. Irá subsidiar a tomada de decisão e as futuras ações da Prefeitura, priorizando os locais em que houver maior risco para a segurança da população.

É um instrumento de planejamento para o diagnóstico dos riscos que agrega a proposição de medidas estruturais para sua redução, considerando a indicação de intervenções, sua estimativa de custos e os critérios de priorização para sua execução.



