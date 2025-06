Posted on

A Prefeitura de Ubatuba informa que, nesta sexta-feira, 30, a partir das 9h, será realizado um simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 40 (próximo às praias Vermelha e do Alto), no município de Ubatuba. O exercício é uma parceria da concessionária responsável pela rodovia, […]