Programa Saúde em Movimento suspende atividades no período junino e retoma no dia 7 de julho

O programa Saúde em Movimento, da Prefeitura de João Pessoa, fará um breve recesso nas suas atividades durante as festividades juninas de 2025. As aulas acontecem normalmente até a próxima sexta-feira (20) e retornarão no dia 7 de julho, com a prática de exercícios físicos em mais de 30 pontos da Capital, incluindo praças, Academias de Saúde e unidades de saúde da família (USFs).

Para o coordenador do Saúde em Movimento, Nicolas Travassos, a prática regular de atividade física é fundamental para uma vida mais saudável, ativa e equilibrada, sendo acessível a todos, acontecendo de forma gratuita em espaços públicos da cidade.

“Com o apoio de profissionais capacitados, o projeto oferece aulas seguras, orientadas e adequadas para diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento. O Saúde em Movimento não promove apenas o exercício físico, mas o cuidado com a saúde como um todo: física, mental e social. Um passo de cada vez, juntos, rumo a uma melhor qualidade de vida”, destacou Nicolas Travassos.

Os benefícios da atividade física são muitos, como melhoria da saúde cardiovascular, fortalecimento muscular, controle do peso, prevenção de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, além da redução do estresse e da ansiedade. “Para muitas pessoas, é também um momento de convivência, troca de experiências e construção de amizades”, completou o coordenador.

Horários das atividades – Pela manhã, as atividades do Saúde em Movimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30. Já nos turnos da tarde e noite, as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h. Atualmente, o programa conta com mais de 3,5 mil participantes.

Quem tiver interessado em participar das atividades, deve procurar um dos pontos e fazer um cadastro junto ao profissional de Educação Física. Os locais onde são realizadas as aulas podem ser vistos através deste link.