Prefeitura de Sorocaba inicia operação do URB Drive nesta quarta-feira (18) – Agência de Notícias

Aplicativo voltado ao transporte de passageiros com uso de automóveis tem foco em segurança e menor custo aos usuários

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transportes, inicia, oficialmente nesta quarta-feira (18), a operacionalização do URB Drive, a nova plataforma tecnológica municipal para viagens de passageiros com o uso de automóveis, acionadas por meio de aplicativo. Ela chega como uma alternativa inovadora àqueles serviços já existentes, oferecendo vantagens tanto para os usuários quanto para os motoristas parceiros.

O sistema está disponível para download nas lojas Google Play e Apple Store e um dos diferenciais do URB Drive é o monitoramento em tempo real pela Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI). Além disso, o aplicativo conta com botão de emergência, disponível para motoristas e passageiros, que alerta diretamente a GCM em caso de necessidade, garantindo mais segurança aos envolvidos.

Outro ponto de destaque, segundo a Urbes, é o valor da taxa de comissão cobrada dos motoristas: apenas 8,9% por corrida, a menor do mercado. “Enquanto outras plataformas chegam a descontar até 50% do valor, no URB Drive o motorista retém mais de 90% do ganho, o que pode também se refletir em tarifas mais competitivas para os usuários”, aponta o diretor-presidente da Urbes, Adriano Brasil.

A Plataforma também tem um espaço físico de atendimento ao público, localizado na Praça 9 de Julho, 106, no Centro, onde usuários e motoristas parceiros podem tratar de dúvidas, sugestões e questões relacionadas ao serviço. O telefone/WhatsApp de contato com a equipe da URB Prime, para informações é (15) 92001-2550.

A operacionalização do serviço é feita pela empresa Prime Transportes Ltda., vencedora de processo licitatório, com contrato de vigência de 60 meses. Até o momento, cerca de 2.800 motoristas se cadastraram para trabalhar no URB Drive. O cadastro de motoristas, iniciado em 28 de abril, continua aberto; basta baixar o aplicativo URB Drive e acessar o item “Motorista”.

Todos os veículos cadastrados na plataforma têm identificação obrigatória, com ventosa no para-brisas, exibindo o nome e layout visual do aplicativo, para fácil reconhecimento pelos passageiros. Conforme o diretor-presidente da Urbes: “O URB Drive representa um avanço significativo na mobilidade urbana de Sorocaba, oferecendo um serviço mais justo, seguro e acessível para todos”.