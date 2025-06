Prefeitura constrói muro de contenção na região norte

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a construção de muro de contenção de gabião às margens do córrego do Turvo, na estrada do Turvo, na região norte da cidade.

A obra está sendo executada por equipe de drenagem da Secretaria de Manutenção da Cidade, com previsão de ser concluída no mês que vem.

Gabião é um tipo de estrutura armada, drenante e de grande durabilidade e resistência, feito com malhas de fios de aço preenchidas com pedras britadas e construído manualmente.

Segurança

As fortes chuvas no final do verão desgastaram o leito do córrego, colocando em risco o leito carroçável. A Prefeitura monitorou a situação e inicou a obra agora, no período sem chuvas.

O muro de contenção terá seis metros de comprimento por três metros de altura e será projetado para suportar o peso do solo e evitar deslizamentos e colapsos no terreno.

As intervenções de drenagem são fundamentais para garantir a segurança de construções e outras estruturas em áreas com desníveis, prevenindo erosão e movimentação do solo e disciplinando o caminho das águas.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade