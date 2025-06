PF indicia Jair Bolsonaro e Ramagem no inquérito da “Abin Paralela”

Posted on

Por MRNews A Prefeitura de Bonito está reforçando seu compromisso com a limpeza urbana e o bem-estar da população com a instalação de novas placas de advertência em pontos estratégicos da cidade. As mensagens, que pedem à população para não descartar lixo em locais inadequados, têm como objetivo promover mais consciência ambiental e facilitar o […]