Nova Iguaçu terá centro humanitário para acolhimento às pessoas em situação de rua nas noites de frio

A Prefeitura de Nova Iguaçu montou um Centro Humanitário de Acolhimento da Assistência Social para receber, durante as noites mais frias, pessoas em situação de rua. O abrigo provisório foi instalado ao lado do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População de Rua), na Avenida Governador Roberto Silveira 160, Centro, em frente ao Restaurante do Povo. O espaço será aberto a partir das 19h desta quinta-feira (12), com capacidade para 40 pessoas.

A poucos dias do início do inverno, no dia 20, a queda da temperatura já pode ser sentida na pele. De acordo com o aviso meteorológico da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu, a frente fria que chegou à cidade na última quarta (11) se estenderá até domingo (15). A temperatura mínima prevista é de 11ºC nas madrugadas desta sexta (13) e sábado (14).

Com a iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), os usuários terão à disposição colchões, colchonetes e cobertores para passarem as noites ao abrigo do frio. Eles também receberão roupas de banho, café e sopa e café da manhã ao fim do acolhimento, às 7h do dia seguinte.

“Além de dormirem em um local seguro e protegidos do frio, os usuários poderão fazer a higiene pessoal e receber alimentação para que tenham uma noite mais agradável. Vamos manter o acolhimento até quando a essa baixa temperatura passe no nosso município”, afirma a secretária da SEMAS, Elaine Medeiros.

O Centro Humanitário estará aberto para demanda espontânea. No entanto, equipes da Assistência Social farão uma busca ativa nos locais com maior concentração de pessoas em situação de rua, convidando-as para o acolhimento.

Para este período mais frio, a Defesa Civil alerta os moradores da cidade para o uso de agasalho e cuidado redobrado, especialmente com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais de estimação. A população pode ficar atenta às atualizações meteorológicas e aos alertas emitidos via SMS. Para isso, basta enviar mensagem de texto informando o CEP para o número 40199.

Qualquer alteração ou emergência deve ser comunicada imediatamente à Defesa Civil pelos telefones: 199 / 2667-5751 / 981609740.