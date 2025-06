Nova Iguaçu abre processo seletivo simplificado para agentes de apoio à inclusão na rede municipal

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai realizar um Processo Seletivo Simplificado para a contratação, por tempo determinado, de 663 agentes de apoio à inclusão para atuação nas unidades da rede municipal de ensino. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (16).

Os interessados devem acessar a página oficial do processo seletivo (🔗 http://contratotemporarioaai.semed.novaiguacu.rj.gov.br), onde estão disponíveis o edital completo, anexos e todas as informações sobre inscrição, etapas, classificação, recursos, resultado final e convocação.

Do total de vagas, 496 são para ampla concorrência, 34 para pessoas com deficiência (PCDs) e 133 para pessoas negras e indígenas.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo na modalidade Magistério Normal e cursos que, somados, totalizem no mínimo 200 horas de especialização em Educação Especial. A carga horária é de 40 horas semanais. A remuneração mensal bruta é de R$ 1.902,34, com licença maternidade, licença paternidade, auxílio transporte, férias e 13º salário.

Entre as atribuições do cargo estão o apoio a estudantes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento; colaboração com o planejamento pedagógico e auxílio à mobilidade dos alunos. Os profissionais também participarão de formações continuadas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Confira os prazos do processo seletivo:

* Divulgação do edital: 16 de junho de 2025

* Inscrição, envio de documentos, foto e vídeo online: 23 a 27 de junho

* Divulgação da listagem dos inscritos: 30 de junho

* Avaliação da documentação e heteroidentificação: 30 de junho a 4 de julho

* Classificação preliminar: 8 de julho

* Período de recursos: 8 a 10 de julho

* Análise dos recursos: 8 a 11 de julho

* Classificação final e convocação: 15 de julho

* Entrega da documentação para contratação: a partir de 16 de julho

Todas as informações sobre o Processo Seletivo Simplificado da SEMED estão na edição do Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu, publicada nesta segunda-feira (16).