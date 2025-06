Linha Amarela: nova tarifa no valor de R$ 3,80 passa a valer a partir desta sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Linha Amarela – Divulgação / Prefeitura do Rio

Foi homologado nesta terça-feira (17/6), pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o acordo firmado entre a Prefeitura do Rio e a LAMSA sobre a concessão da Linha Amarela. Com o procedimento, a nova tarifa de R$ 3,80, acordada entre as partes na semana passada, começa a valer a partir da próxima sexta-feira (20/6).

A nova tarifa do pedágio é 5% menor que a atual (R$ 4). Esse valor garante a viabilidade da operação da via e toda sua manutenção, ainda que representando menos de 40% do valor original do contrato, que seria superior a R$ 10 atualmente.

O valor da tarifa pode ser ainda menor caso haja aumento da demanda de veículos e de exploração de receitas acessórias pela LAMSA, como publicidade e inovações contratuais.

No último dia 13, a Prefeitura do Rio e a LAMSA firmaram acordo, após uma série de audiências de conciliação realizadas no âmbito do STF. Com a solução consensual adotada, além da redução do valor do pedágio também serão extintas todas as ações judiciais existentes no município do Rio sobre a concessão da via.