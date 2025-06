Inscrições para o Mês do Folclore 2025 começam nesta terça

Avelino Israel





A partir desta terça-feira (17) e até 11 de julho, o Museu do Folclore de São José dos Campos estará com inscrições abertas para a programação do Mês do Folclore, que deverá acontecer de 12 a 29 de agosto. As inscrições devem ser realizadas pelo telefone (12) 3924-7318, de terça a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Poderão participar alunos de escolas públicas e particulares de educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como grupos de outras instituições. O tema deste ano será sobre o Rio Paraíba do Sul. A expectativa é atender até 400 alunos por dia (de manhã e à tarde).

Segundo explica a gestora do Museu do Folclore, Camila Inês, “como as escolas entram em férias no mês de julho, todo ano antecipamos o período de inscrições para junho, para que os estabelecimentos possam ter tempo de se organizar e participar da programação”.

No ano passado, as atividades reuniram 18 escolas públicas e privadas, além de 9 instituições que atendem públicos diversos, num total de quase 3.000 pessoas. O tema abordado foi Raízes Musicais da Cultura Popular.

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que funciona no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

