Iguatemi recebe a 7ª edição do Seminário Regional do MS Ativo Municipalismo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (17), Iguatemi-MS foi sede da 7ª edição do Seminário Regional do MS Ativo Municipalismo, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul que visa fortalecer a administração pública e promover a troca de boas práticas entre prefeitos, secretários e equipes técnicas.

O evento, realizado em dois períodos, começou às 8h na Secretaria Municipal de Educação de Iguatemi, com uma cerimônia de abertura que contou com a presença de autoridades, incluindo prefeitos dos sete municípios da região, secretários estaduais e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iguatemi.

A secretária-adjunta da Segov/MS (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Ana Carolina Nardes, representou o Governador Eduardo Riedel e agradeceu a participação ativa dos gestores municipais na construção de uma gestão pública mais eficiente e integrada. “A parceria entre Governo e prefeituras é essencial para garantir a efetividade das ações e atender de forma estratégica as necessidades da população. E é dessa forma que vamos fazer o municipalismo de verdade”, afirmou.

Como anfitrião do seminário, o prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma, ressaltou a satisfação de receber o evento e enfatizou a relevância da troca de experiências entre os participantes para o fortalecimento da administração municipal. “Receber este seminário em Iguatemi é uma grande honra. A troca de experiências e o diálogo entre os gestores são fundamentais para fortalecer nossas administrações e garantir políticas públicas mais eficientes para a população”, destacou.

Discussões estratégicas e oficinas temáticas

Durante a manhã, além da apresentação do ciclo 2025 do MS Ativo Municipalismo, foram abordados temas essenciais para o desenvolvimento municipal, incluindo o Plano Plurianual Municipal (PPA) e o Contrato de Gestão Municipal, instrumentos fundamentais para a implementação das políticas públicas e o planejamento estratégico das prefeituras.

No período da tarde, os participantes tiveram acesso a oficinas temáticas nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, assistência social e desenvolvimento econômico, espaços dedicados à troca de experiências, ao compartilhamento de desafios e à apresentação de melhores práticas adotadas pelos municípios.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, enfatizou a importância da iniciativa para a modernização da administração pública. “Nosso objetivo é sensibilizar e capacitar gestores municipais para a adoção de práticas administrativas modernas, baseadas em dados e indicadores estratégicos, que promovam o desenvolvimento sustentável das cidades”, explicou.

Participaram do evento também, o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, o chefe de gabinete do vice-governador do Estado José Carlos Barbosa (Barbosinha), Dorival Betinie, secretários municipais, técnicos e vereadores, entre outras autoridades.

MS Ativo Municipalismo e o fortalecimento da governança municipal

O seminário integra uma série de encontros promovidos pelo MS Ativo Municipalismo, iniciativa que busca capacitar gestores e incentivar a implementação de políticas públicas eficazes.

O ciclo de seminários regionais teve início em 13 de maio, abrangendo diversas cidades estratégicas do estado, como Coxim, Três Lagoas, Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Jardim. A previsão é que as próximas edições ocorram em Corumbá e Dourados até julho.

Para mais informações sobre o programa e os próximos encontros, acesse o site oficial do MS Ativo Municipalismo: msativo.ms.gov.br

Renata Brum, Comunicação Segem