IFSP busca parceiros para apoiar os eventos ENGEP, WTI e EADI 2025 – IFSP

O IFSP recebeu com grande pesar a notícia sobre o acidente com o ônibus do IFPA O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) recebeu com grande pesar a notícia do falecimento de quatro pessoas do Instituto Federal do Pará (IFPA), sendo um estudante, duas servidoras e um servidor, após o tragico acidente de ônibus ocorrido […]