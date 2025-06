Handebol feminino do Atleta Cidadão disputa Brasileiro Júnior

Nei José Sant’Anna





A equipe júnior (sub-21) feminina do São José Handebol/Atleta Cidadão disputa nesta semana o Campeonato Brasileiro da categoria, que será realizado de 17 a 22 de junho no Esporte Clube Pinheiros.

A estreia da equipe joseense será já nesta terça-feira (17) às 20h15, contra o EC Pinheiros, dono da casa.

A competição reunirá 11 equipes, divididas em 3 chaves na primeira fase. Seguem para as quartas de final as duas melhores de cada chave, junto com os dois melhores terceiros colocados.

Na sequência, o São José enfrenta o ADBLU/Blumenau na quarta-feira (18), às 18h15, e fecha a primeira fase na quinta-feira (19), também às 18h15, diante do Balneário Camboriú.

A equipe é formada pelas atletas Maria Victoria de Souza Barbosa, Yasmim Schiavinato Moreira dos Santos, Pamela Camila Gomes da Mota Alves, Kauany Oliveira Reis, Melissa de Moura Santos e Souza, Stella Mendes Silva, Yasmin Souza Ferreira, Iasmyn Ferreira Bonfim, Marcela de Sousa Bacelar, Luana Vitória de Almeida Germano, Heloisa Ribeiro Vazconcelos, Ana Júlia de Oliveira Machado, Gabriene Araújo Prata e Ana Julia de Almeida.

A comissão técnica é composta pelo técnico Francisco das Chagas Silva Ferreira, pelo assistente técnico Christian Constantino Alves e pela auxiliar técnica Nathália Rafaele Nascimento Fraga.



