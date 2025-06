Festas juninas e bailes noturnos animam Casas do Idoso

Cláudio Souza





As festas e bailes juninos têm agitado os frequentadores das Casas do Idoso Centro, Sul, Leste e Norte, mantidas pela Prefeitura de São José dos Campos.

Nesta sexta-feira (13), 523 idosos que participam das atividades nas quatro unidades estiveram na Casa do Idoso Centro. Eles se divertiram com festa, quadrilha, apresentações artísticas e lanche comunitário durante toda a tarde. Das 18h ás 21h, o tradicional baile das sextas não deixou ninguém parado.

Frequentadora da Casa do Idoso Leste, a aposentada Elza Cardoso, que tem 72 anos e mora na Vila Tatetuba, na região leste, foi a noiva da quadrilha pela primeira vez.

“A festa junina foi muito legal. Estou sempre participando e desta vez foi especial por ser a noiva. Na nossa idade, que é a melhor, é muito gratificante ter tantas atividades legais para participar nas Casas do Idoso”, disse Elza.

A aposentada Elza Cardoso, que pela primeira vez foi a noiva na quadrilha| Foto: PMSJC

Mais agitação

A agitação das festas e bailes juninos continua. Nesta quarta-feira (18), das 18h às 21h, o baile será na Casa do Idoso Leste (rua Cidade de Washington, 164, no bairro Vista Verde).

No próximo dia 27, a festança com quadrilhas, danças, apresentações culturais e lanche comunitário será na Casa do Idoso Sul (avenida Andrômeda, 2.601, no Bosque dos Eucaliptos), das 13h30 às 16h30. O baile começará às 18h, animando os idosos até as 21h.



